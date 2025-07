José Mayans: "Hay un poco de hartazgo con Milei entre los gobernadores"

En una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre , en el programa Minuto Uno , uno de los líderes de la oposición cruzó a la gestión libertaria y aseguró: "La ultima vez que sesionamos fue con Ficha Limpia. Pusieron muchas trabas para que no funcionen las comisiones ni el Senado. Vamos a sesionar después de dos meses".

Además, agregó: "Vamos a tratar siete temas. El tema previsional, en el país los 9 millones de jubilados no pasan la línea de indigencia. Es un aumento mínimo, no afecta al Presupuesto. La moratoria previsional, donde reconocemos a las personas que están en edad de jubilarse y la emergencia nacional por discapacidad. Ya tienen despacho, viene de Diputados. Después el rechazo al juicio por YPF, la emergencia en Bahía Blanca que Milei vetó, los beneficios para la gente afecta. Y, luego ATN (Aportes del Tesoro Nacional) e impuestos a los combustibles".

En ese sentido, el senador destacó que el problema central de este Gobierno es "que no tenemos Presupuesto, el control de deuda". "Tenemos dos personas que hacen lo que quieran de la economía nacional. La última recaudación fue de u$s16.000 y las provincias recibieron u$s5.000, menos de la tercera parte. Sturzenegger y Caputo nos dejaron el país con default en pesos: mismo programa económico que ya fracasó con la dictadura del '55, con Krieger Vasena, con Macri, con alto endeudamiento y no hace posibles políticas publicas", precisó.

En cuanto a las dos iniciativas que los gobernadores empujan desde hace semanas: distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional y modificación del reparto del impuesto a los combustibles, Mayans afirmó: "Destruyen todo Te dicen 'con la mía', qué con la tuya. Tenés que tener un concepto federal de cómo está compuesto los sistemas de los recursos nacionales. Una parte le corresponde a las provincias y otra a la Nacion. Ahora, Guillermo Francos dice que no le podemos dar ATN (Aportes del Tesoro Nacional) porque minamos el superávit fiscal. Lo dijeron los gobernadores, cómo van tener superavit con lo que le sacan a las provincias. Los gobernadores que presentan este proyecto no tocan ningún recurso nacional, reclaman lo suyo".

Además, insistió: "Cuando uno llega a un gobierno provincial, tienen sus compromisos. Los empleados públicos, el 50% son docentes, salud, policía, municipio. Cuando no tenés los recursos que te corresponden, se juntan todos y te echan del Gobierno como sucedió en Misiones. La preocupación ahora es que no pueden pagar el aguinaldo. Que esta pasando, el programa económico no esta funcionando. Vamos a sesionar el jueves, vamos a tocar los siete puntos".

Finalmente, conluyó: "Dicen que van a cerrar Vialidad, el INTA, el INTI. El daño que hacen es irreparable. Son 27,000 hectáreas que reparten entre amigos. El daño a la gente que tiene una formación de 30 años en esas instituciones es importantísimo. El 33% de los recursos son por IVA, por consumo. El 23% son las asignaciones a la seguridad social. El 20% es Ganancias. Esa es la composición que hay que discutir, sin Presupuesto no podemos seguir".