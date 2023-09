La explicación de Cristina Kirchner sobre el fracaso de Juntos por el Cambio en las PASO

Cristina señaló que en las elecciones de 2019 "la gente se acordó de lo que había vivido en la Argentina hasta el 2015 y por eso nos votó", pero en cambio ahora, en las últimas PASO, el electorado rememoró "lo horrible que había sido el gobierno de (Mauricio) Macri" y por eso sus precandidatos quedaron en tercer y cuarto lugar.

"Es un razonamiento lógico. En 2019, cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en la cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos porque había sido horrible el gobierno de Macri, y la gente tenía en la memoria de como había vivido en la Argentina hasta 2015, o sea que era una cosa evidente", explicó la vicepresidenta en la UMET.

Además, subrayó que en esas PASO fue a votar el 76% del padrón y que la diferencia entre el primero y el segundo fue de 15 o 16 puntos. Para la titular del Senado, ese fenómeno se debió a que en ese momento "había esperanza de volver a vivir una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa, en comprar un auto, progresar, estudiar, o viajar". Y enfatizó: "La gente había vivido años donde era posible soñar con el progreso", en relación a su gestión.

Por otra parte, reveló que no entendió los festejos del arco político de Juntos por el Cambio tras las elecciones de agosto ya que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, "fue segundo en votos". "Cuando fueron las PASO yo me quedé en el sur en Río Gallegos y miraba en la tele a los de Juntos por el Cambio festejar y me preguntaba ‘¡qué está festejando esta gente?’", deslizó.

"No pudieron construir una mayoría porque nadie se acuerda bien del gobierno que fueron. Sino no se entiende la presencia de una tercera fuerza (por La LIbertad Avanza). Debería haber pasado lo que pasó con nosotros en 2019. La gente es mucho más racional. Pero las emociones siempre tienen alguna razón", puntualizó.

La vicepresidenta también desestimó la idea de que los argentinos giraron a la derecha: "Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas", cerró ese tramo de su presentación.

El resultado de las PASO que anticipó en la entrevista con C5N

Cristina recordó que en el mes de mayo, durante una entrevista con Pablo Duggan en C5N, anticipó que las PASO del 13 de agosto sería “una elección atípica y de tercios”.

"Escucho que muchos dicen que hace tiempo que no hablo, que no hablé después de las elecciones, que no dije nada del resultado. ¿Qué iba a decir del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes", recordó la vicepresidenta.

"Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que prácticamente quien resultara vencedor de la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente de la Argentina, que nosotros estábamos en la lona, en un programa de TV en mayo dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Se dio lo que decíamos", enfatizó.

Sobre el hecho de que La Libertad Avanza haya sido la fuerza más votada en las PASO, Cristina Kirchner negó que la sociedad argentina se haya derechizado. "Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas", aseguró.