La dura carta de Alberto Fernández al presidente de Ecuador por la expulsión del embajador argentino

En su carta, el mandatario argentino expresó que Duarte Pesantes gozaba "de plena libertad" dentro de la embajada y aseguró que Argentina "no tenía el deber de custodia" sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos.

"La salida de la señora Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas", manifestó.

Luego calificó como "desmesurada" la decisión de Lasso de expulsar del país al embajador argentino y expresó que esa decisión "lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo".

"La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos", puntualizó.

Por último, Fernández sostuvo que el conflicto es "fácil de remediar". "Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará", indicó.

"Además, si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables. No en Argentina", completó.

La carta completa de Alberto Fernández