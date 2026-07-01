Causa contra Manuel Adorni: la Justicia citó como testigos a dos funcionarios que compraron bienes para el exjefe de Gabinete

Se trata de funcionarios de confianza de Adorni. El exjefe de Gabinete los habría usado para ocultar gastos millonarios. Habían sido citados para hoy, pero podrían pedir postergación de la audiencia.

La Justicia citó a declarar como testigos a dos funcionarios cercanos al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Una de ellas es Gisela Kocsis , la secretaria de la Vocería que compró colchones y ropa de cama para el exfuncionario.

La factura a nombre de Kocsis por la compra realizada el 3 de junio del año pasado, fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de Indio Cua del jefe de Gabinete. La mujer facturó a su nombre una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería , en la tienda Rosen The Store. El fiscal Gerardo Pollicita comprobó que el destinatario era Adorni y que los bienes se entregaron en la casa de Indio Cua.

También fue citado para hoy Luis Enrique Aluju , otro funcionario cercano a Adorni quien aparece pagando proyectores con sus tarjetas de crédito. Trascendió que podría pedir postergar la testimonial.

Aluju compró dos proyectores , que en la causa aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes de su titularidad. Al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Las dos tarjetas de Aluju con las que se compraron los proyectores son una VISA y una American Express. Según la investigación, los proyectores son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV.

Esta semana declaró Laura Schiuma, la directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien confirmó que Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000. La funcionaria también detectó gastos rechazados por un banco que desconoció como propios.

"Te voy a dar todo el soporte que necesites": se filtraron audios de Adorni a Matías Tabar

Matías Tabar.

Dos días después de la oficialización de su renuncia como jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario Manuel Adorni le ofreció asistencia a su contratista, Matías Tabar, antes de que éste prestara testimonio ante la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación judicial sobre el patrimonio del exfuncionario cobró impulso a partir de la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El contratista estuvo a cargo de las refacciones en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y aseguró que percibió u$s245 mil en negro.

Los trascendidos sobre un intento de acercamiento por parte de Adorni hacia el testigo clave circulaban desde hace un mes en los tribunales de Comodoro Py. El material sonoro, que reveló el periodista Eduardo Feinmann en la señal de televisión A24, confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia del constructor.

En el primer tramo de la grabación, Adorni intentó transmitir calma a su empleado ante la citación judicial del pasado 4 de mayo. "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", expresó el exfuncionario.