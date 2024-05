La custodia de Sandra Pettovello agredió a Lautaro Maislin

Apenas se retiró del lugar la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el periodista se acercó para poder preguntarle sobre el conflicto de las más de 5 toneladas de alimentos no repartidas a comedores y las denuncias en su contra. Sin embargo, la Ministra se retiró rápidamente sin brindar ninguna declaración a la prensa, mientras Lautaro Maislin intentaba acercárle el micrófono para que pueda hablar, un custodio se interpuso en el medio y lo empujó.

"Ministra como está el tema de...", pudo decir Maislin, antes de que el oficial lo empuje. "No me empujes, no me empujes estoy haciendo una pregunta", le advirtió el periodista al custodio que rápidamente entró dentro de una camioneta blanca. "¿Qué te pasa?", le cuestionó Lautaro aunque no obtuvo respuesta, todo lo contrario recibió un golpe con la puerta del vehículo.

Desde el piso, el periodista Juan Amorín le preguntó a Lautaro si se encontraba bien y cómo fue la situación. La cámara de C5N logró captar el número de la pantente de la camioneta blanca que salió después del auto que transportaba a la Ministra de Capital Humano.

"Fue un empujón con el cuerpo", explicó Maislin, y añadió "después con la puerta, cuando me quedé parado ahí, no estaba haciendo nada malo, quería hacer una pregunta a la Ministra que más preguntas se le quiere hacer, que no da conferencia de prensa y que no da entrevistas, salvo con Luis Majul.