El presidente Javier Milei protagonizó un curioso momento durante su último discurso en cadena nacional: utilizó una frase incluida en la película "Batman: El caballero de la noche" para defender su modelo de gestión y las políticas económicas. Hecho que rápidamente llamó la atención de propios ajenos y se hizo viral en redes sociales.
"Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible", es la letra del guión que el Guasón, interpretado por Heath Ledger, le dice al actor británico Christian Bale, en la piel de Batman, en uno de los momentos más icónicos del film estrenado en el año 2012.
El hecho es que el jefe de Estado trajo dicho diálogo para un discurso oficial de presidencia al querer comparar la tensión política entre el oficialismo y la oposición con un choque entre “una fuerza imparable” y “un objeto inamovible”.
"Los primeros dos años de nuestro gobierno se puede explicar bajo una vieja paradoja lógica. ¿Qué pasaría si una fuerza imparable se choca con un objeto inamovible?", se preguntó Milei desde el Salón Blanco de Casa Rosada al lado del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios del equipo económico.
El detalle es que el Presidente no tuvo en cuenta en que en la película dirigida por Christopher Nolan, la "fuerza imparable" era el Joker, mientras que "el objeto inamovible" era Batman y su moral.