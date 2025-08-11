IR A
Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Las redes sociales y la curiosidad de los suscriptores por descubrir títulos menos promocionados juegan un papel clave en este repunte.

FREEPIK

La plataforma de streaming Netflix volvió a sorprender con el ingreso de una producción de suspenso y acción que rápidamente escaló entre lo más visto. Se trata de una historia de espionaje y venganza que, pese a no haber tenido gran repercusión en su paso por los cines, encontró en el streaming una segunda oportunidad para captar a una amplia audiencia.

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
Con escenas de alto impacto y una trama cargada de tensión, la película combina intriga con la intensidad de una misión personal. De esta forma, El Ritmo de la Venganza recorre distintas locaciones y plantea giros inesperados. Además, mantiene el ritmo y la atención del espectador hasta el final.

Sinopsis de El ritmo de la venganza, la película de acción que es furor en Netflix

El ritmo de la venganza

Stephanie Patrick perdió a toda su familia en un accidente aéreo. Al enterarse de que en realidad no se trató de un accidente, la indignación la impulsa a iniciar una arriesgada misión con el objetivo de descubrir la verdad y buscar justicia por la muerte de sus seres queridos.

Tráiler de El ritmo de la venganza

Embed - El Ritmo De La Venganza | Tráiler oficial español | Paramount Pictures Spain

Reparto de El ritmo de la venganza

  • Lake Lively
  • Jude Law
  • Sterling K. Brown
  • Daniel Mays
  • Raza Jaffrey
  • Nasser Memarzia
  • Ivana Basic
  • Degnan Geraghty
  • Nuala Kelly
  • Richard Brake
  • Max Casella
  • Geoff Bell
  • Tawfeek Barhom.
