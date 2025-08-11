Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto Las redes sociales y la curiosidad de los suscriptores por descubrir títulos menos promocionados juegan un papel clave en este repunte.







La plataforma de streaming Netflix volvió a sorprender con el ingreso de una producción de suspenso y acción que rápidamente escaló entre lo más visto. Se trata de una historia de espionaje y venganza que, pese a no haber tenido gran repercusión en su paso por los cines, encontró en el streaming una segunda oportunidad para captar a una amplia audiencia.

Con escenas de alto impacto y una trama cargada de tensión, la película combina intriga con la intensidad de una misión personal. De esta forma, El Ritmo de la Venganza recorre distintas locaciones y plantea giros inesperados. Además, mantiene el ritmo y la atención del espectador hasta el final.

Sinopsis de El ritmo de la venganza, la película de acción que es furor en Netflix El ritmo de la venganza Stephanie Patrick perdió a toda su familia en un accidente aéreo. Al enterarse de que en realidad no se trató de un accidente, la indignación la impulsa a iniciar una arriesgada misión con el objetivo de descubrir la verdad y buscar justicia por la muerte de sus seres queridos.

Tráiler de El ritmo de la venganza Embed - El Ritmo De La Venganza | Tráiler oficial español | Paramount Pictures Spain Reparto de El ritmo de la venganza Lake Lively

Jude Law

Sterling K. Brown

Daniel Mays

Raza Jaffrey

Nasser Memarzia

Ivana Basic

Degnan Geraghty

Nuala Kelly

Richard Brake

Max Casella

Geoff Bell

Tawfeek Barhom.