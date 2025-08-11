Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

La plataforma de streaming Netflix volvió a sorprender con el ingreso de una producción de suspenso y acción que rápidamente escaló entre lo más visto. Se trata de una historia de espionaje y venganza que, pese a no haber tenido gran repercusión en su paso por los cines, encontró en el streaming una segunda oportunidad para captar a una amplia audiencia.
Con escenas de alto impacto y una trama cargada de tensión, la película combina intriga con la intensidad de una misión personal. De esta forma, El Ritmo de la Venganza recorre distintas locaciones y plantea giros inesperados. Además, mantiene el ritmo y la atención del espectador hasta el final.
Sinopsis de El ritmo de la venganza, la película de acción que es furor en Netflix
Stephanie Patrick perdió a toda su familia en un accidente aéreo. Al enterarse de que en realidad no se trató de un accidente, la indignación la impulsa a iniciar una arriesgada misión con el objetivo de descubrir la verdad y buscar justicia por la muerte de sus seres queridos.
Tráiler de El ritmo de la venganza
Embed - El Ritmo De La Venganza | Tráiler oficial español | Paramount Pictures Spain
Reparto de El ritmo de la venganza
- Lake Lively
- Jude Law
- Sterling K. Brown
- Daniel Mays
- Raza Jaffrey
- Nasser Memarzia
- Ivana Basic
- Degnan Geraghty
- Nuala Kelly
- Richard Brake
- Max Casella
- Geoff Bell
- Tawfeek Barhom.