Valentina Bassi: "El veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia"

La actriz, madre de un hijo con autismo, denunció que el veto presidencial profundiza la crisis del sector y amenaza el acceso a terapias para las personas con discapacidad.

Valentina Bassi: "El veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia"

La actriz Valentina Bassi repudió el veto de Javier Milei a la ley de emergencia al señalar que la decisión presidencial fue tomada por "pura malicia" porque no afecta al equilibrio fiscal. En diálogo con el programa Desafío 2025, en C5N, la madre de Lisandro, un joven de 16 años dentro del espectro autista, denunció con firmeza la situación crítica que atraviesa el sector de discapacidad.

Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones
“No me sorprende nada de lo que dijo Milei en cadena nacional. Eso de penalizar no se puede hacer. Es cualquier cosa”, sostuvo Bassi desde la sala Astor Piazzolla, donde protagoniza la obra Los gestos bárbaros. “Ahora todos nuestros ojos están puestos en los senadores y diputados que tienen que votar igual que votaron la otra vez para que el veto se caiga”, agregó.

La actriz, que conoce de cerca la lucha cotidiana que implica criar a un hijo con discapacidad, advirtió que en el sector “está todo colapsado” y que la angustia crece día a día ante el riesgo de cierre de escuelas especiales, instituciones y hogares. “Los transportistas ya no pueden llevar los cinco días a las personas con discapacidad a sus terapias o escuelas. Los terapeutas están pasando al sector privado”, puntualizó.

Bassi fue contundente al describir el impacto que tendrá la negativa a la ley de emergencia en discapacidad: “Nos estamos convirtiendo en un país con cada vez más desigualdad. Si no se aprueba esta ley va a ser terriblemente desigual. Sólo podrán acceder a las terapias las personas que puedan pagarlas de manera particular. Esto es tristísimo, porque hablamos del derecho humano a una vida digna para todas las personas con discapacidad y sus cuidadores”.

“No pedimos nada fuera de lugar, sólo que se reconozcan derechos básicos. Queremos ir al Congreso para que los diputados expliquen por qué votaron en contra de una ley que no es un descalabro fiscal ni atenta al equilibrio fiscal. El veto es pura malicia”, remarcó.

Para Bassi, la ley representa un sostén fundamental para las familias: “Con ella perderíamos el miedo a perder los apoyos para el futuro de nuestros hijos. Queremos darles herramientas para que logren la mayor independencia posible. Sin prestaciones en salud, se quedan sin futuro”.

En ese contexto, la actriz subrayó la importancia de la movilización social. “Es un colectivo que no se puede mover mucho, por eso tenemos que estar los que sí podemos ir”.

El reclamo también apunta al gobierno nacional, que “no recibe a las organizaciones que trabajan la discapacidad” y mantiene las prestaciones congelado desde hace más de un año, sin ningún aumento.

