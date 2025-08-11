RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial El nuevo modelo será presentado de forma oficial durante el último trimestre del año y actualmente intensifica sus pruebas en la región. Por







RAM, del Grupo Stellantis, ultima detalles para presentar su nueva pick up mediana, cuyo nombre tentativo es 1200. Luego de que se filtraran imágenes en Brasil y la Argentina, la marca publicó una primera imagen oficial que revela un diseño frontal inspirado en sus modelos más grandes, y anuncia que en los próximos días compartirá más información.

La imagen muestra la parrilla frontal, con un diseño inspirado en sus modelos hermanos Rampage, 1500 y 2500, junto con la promesa de novedades importantes para la Argentina y la región, que serán reveladas esta semana en el canal oficial de YouTube de la marca.

Tal como se esperaba, la RAM 1200 será presentada de forma oficial durante el último trimestre del año y actualmente intensifica sus pruebas en la región. Recientemente, Cecília Clemência capturó imágenes de una unidad transportada en camión por Minas Gerais, publicadas por el portal especializado Autos Segredos.

RAM intensifica pruebas y prepara el lanzamiento de su pick up mediana en la región Este modelo compartirá plataforma con la Fiat Titano, incorporando varios componentes de esta última, pero con una identidad propia, especialmente en la versión más equipada, que podría llamarse Laramie. La foto oficial confirma que tendrá un frontal exclusivo, con una parrilla particular que lleva el emblema RAM en el centro, faros con doble proyector LED, luces antiniebla verticales integradas en el paragolpes y una placa protectora inferior con entradas de aire tipo panal. El capó también será exclusivo, mientras que los guardabarros delanteros conservarán el diseño de la Titano.

En los laterales, se mantendrán puertas, manijas y líneas de la Titano, a las que se sumarán molduras en los pasarruedas para acentuar su aspecto robusto. La parte trasera conservará las ópticas originales, posiblemente con un rediseño interno, junto con el paragolpes y el portón que contará con apertura asistida mediante resortes a gas.