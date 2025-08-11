RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

11 de agosto de 2025 Inicio
RAM, del Grupo Stellantis, ultima detalles para presentar su nueva pick up mediana, cuyo nombre tentativo es 1200. Luego de que se filtraran imágenes en Brasil y la Argentina, la marca publicó una primera imagen oficial que revela un diseño frontal inspirado en sus modelos más grandes, y anuncia que en los próximos días compartirá más información.

Esta imagen fue develada por VW Argentina sobre la nueva Amarok.
La imagen muestra la parrilla frontal, con un diseño inspirado en sus modelos hermanos Rampage, 1500 y 2500, junto con la promesa de novedades importantes para la Argentina y la región, que serán reveladas esta semana en el canal oficial de YouTube de la marca.

Tal como se esperaba, la RAM 1200 será presentada de forma oficial durante el último trimestre del año y actualmente intensifica sus pruebas en la región. Recientemente, Cecília Clemência capturó imágenes de una unidad transportada en camión por Minas Gerais, publicadas por el portal especializado Autos Segredos.

RAM intensifica pruebas y prepara el lanzamiento de su pick up mediana en la región

Este modelo compartirá plataforma con la Fiat Titano, incorporando varios componentes de esta última, pero con una identidad propia, especialmente en la versión más equipada, que podría llamarse Laramie. La foto oficial confirma que tendrá un frontal exclusivo, con una parrilla particular que lleva el emblema RAM en el centro, faros con doble proyector LED, luces antiniebla verticales integradas en el paragolpes y una placa protectora inferior con entradas de aire tipo panal. El capó también será exclusivo, mientras que los guardabarros delanteros conservarán el diseño de la Titano.

En los laterales, se mantendrán puertas, manijas y líneas de la Titano, a las que se sumarán molduras en los pasarruedas para acentuar su aspecto robusto. La parte trasera conservará las ópticas originales, posiblemente con un rediseño interno, junto con el paragolpes y el portón que contará con apertura asistida mediante resortes a gas.

20250811TeaserRAM_horizontal

En el interior, la RAM 1200 tendrá como base el habitáculo de la Changan Hunter, otro modelo con arquitectura compartida, pero con un nivel de acabado más cuidado. Se espera un tablero específico con materiales sintéticos y plásticos blandos, doble pantalla para el instrumental y el sistema multimedia, además de salidas de aire horizontales en el centro. La consola central será amplia y elevada, con la selectora de cambios, un cargador inalámbrico para smartphones y un espacioso compartimento bajo el apoyabrazos. Los paneles de las puertas serán acolchonados, mientras que los asientos, con un diseño exclusivo, tendrán laterales reforzados y una configuración dividida en dos secciones con un estilo más deportivo.

En cuanto a la mecánica, la RAM 1200 replicará la configuración de la Titano: motor turbodiésel Multijet 2.2 con 200 CV y 450 Nm de torque, caja automática de ocho velocidades y opciones de tracción 4x2, 4x4 y 4x4 con reductora.

