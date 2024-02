La Ciudad de Buenos Aires priorizará la atención médica en hospitales públicos a los porteños

"El nivel de desmanejo, de desinversión que ha habido en la salud pública a nivel provincial, es grave. La mayoría de los municipios de donde vienen esas personas no tienen salud municipal sino provincial. Nosotros hacemos un gran esfuerzo pero también tiene un límite. Nuestra responsabilidad también es tratar de priorizar al vecino que sostiene al sistema público", señaló, en diálogo con Radio Rivadavia.

"Obviamente no en una emergencia ni cuando hay riesgo de vida, ahí no hay lugar para la especulación, pero la mayoría de las problemáticas que llegan a las guardias ni siquiera son para ser atendidas ahí. La gente sale desesperada para tratar de conseguir lo que puede porque en su lugar no se lo dan y va a un lugar que ni siquiera está preparado", añadió el primo del expresidente.

jorge macri Ignacio Petunchi

El mandatario porteño subrayó que "nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, porque además muchos bonaerenses entran a laburar todos los días a la ciudad de Buenos Aires, aportan, trabajan acá, tienen su comercio. El concepto de comunidad es amplio; también necesitamos que la Provincia asuma sus responsabilidades de salud en su lugar de origen".

"Imaginen a una persona que se siente mal, está enferma, se sube a tres bondis para llegar a la Ciudad porque en su municipio no le dan salud, gasta, pierde tiempo y por ahí tiene que volver a casa sin haber recibido la atención que esperaba. Hay una responsabilidad primaria de la Provincia que es imprescindible que responda", insistió Macri.

"Nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que podamos pero también estamos diseñando sistemas de diagnóstico y atención para el porteño donde lo prioricemos y me parece que eso es razonable", anticipó.

"Creo que hay que sincerar el sistema y trabajar un poco más seriamente y solidariamente. Nuestro compromiso con una salud universal, gratuita y de calidad en la Ciudad es pleno, pero le vamos a reclamar a otros gobernantes que tengan la misma actitud", concluyó.