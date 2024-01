La Cámara de Comercio se pronunció contra el paro de la CGT

"En vísperas del primer paro general que se realizará contra la gestión de Javier Milei como presidente de la Nación, la CAC quiere poner énfasis en señalar la diferencia de criterio manifestada por aquellos sectores que adhieren a la jornada de reclamo , pero que no realizaron manifestación alguna durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo", expuso en un comunicado de prensa.

En tal sentido, apuntó contra la central obrera por realizar una huelga a seis semanas de asumir el Gobierno: "El paro anunciado para el próximo 24 de enero será el más rápido realizado a un Gobierno nacional desde el retorno de la Democracia en 1983, a tan solo 40 días de haber asumido Milei la presidencia".

La CAC enfatizó que el paro se lleva a cabo "a sabiendas de que el 56% de los ciudadanos acompañó en las urnas sus propuestas, aunque estas no auguraban meses de bonanzas, sino de un costoso pero necesario reacomodamiento macroeconómico".

La postura de la CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que el paro general del miércoles 24 de enero, "que implicará un día sin producción y sin actividad comercial, conllevará una pérdida económica mayúscula para el país".

"Nuestras pymes necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos", aseguró el presidente de CAME, Alfredo González. Además, expuso que "las pequeñas y medianas empresas representan el entramado más auténtico de la economía real de la Argentina. Por eso, desde CAME siempre se pide más actividad, más producción y más ventas".