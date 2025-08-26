La Argentina declaró organización terrorista al grupo venezolano Cártel de los Soles: quiénes lo integran El Gobierno lo incorporó al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento y explicó que la medida "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional". Por







Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están acusados de liderar la organización. Redes sociales

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto anunció que el Gobierno declaró al grupo venezolano Cártel de los Soles como organización terrorista y argumentó que la medida por "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional".

En un comunicado, la cartera a cargo de Gerardo Werthein confirmó que el Cártel de los Soles fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente".

En tal sentido, explicó que la decisión fue "adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región".

Nicolás Maduro Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. En tanto, aseguró que con la medida, Argentina "fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales y reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables".

"La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", concluyó.

Previamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado económicamente al grupo y afirmó que lo lidera el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La historia del Cártel de los Soles El concejal Mauro Marcano afirmó en 2004 que Alexis Maneiro, quien en aquel momento era el jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, se encontraba relacionado con el narcotráfico junto a otros oficiales. Luego, iba a realizar una denuncia contra lo que denominó "Cártel de los Soles" pero fue asesinado. En este marco, Estados Unidos aseguró que el grupo se encuentra relacionado con Venezuela. Además de Maduro, el país norteamericano también apunta a que otros venezolanos vinculados al grupo son Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ), Vladimir Padrino López (ministro de Defensa), Maikel Moreno (juez del Tribunal Supremo) y Tareck El Aissami (exvicepresidente y exministro de Relaciones Interiores).