El INDEC dará a conocer el dato de inflación de agosto: estiman que se mantendrá en el 4%

Así lo adelantó el ministro de Economía Luis Caputo, confirmando que los precios ya no tienen una tendencia a la baja tan acelerada como se vio durante los primeros meses del año. Si bien hay proyecciones que pueden dar cuenta de una baja, puertas adentro del Gobierno no mantienen grandes expectativas.

Las consultoras privadas estimaron que la inflación a nivel nacional de agosto fue del 3,9%, apenas una décima por debajo de la de julio, mientras que la prevista para septiembre rondará el 3,5%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

Desde el Ministerio de Economía, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que "Saneamos el Banco Central, los números fiscales, la deuda comercial, y todo esto lleva a una reducción de la inflación muy rápida, y estamos abocados a que siga continuando".

Quirno cuestionó la diferencias de percepción al advertir que "las expectativas de inflación de los analistas distaban en 50 puntos de la realidad en los primeros 6 meses".

Por su parte, el titular del INDEC, Marco Lavagna, confirmó que en dos meses comenzará a aplicarse un nuevo método para medir la inflación, la cual, entre su cambio más importante, ampliará la cantidad de productos a relevar.

Un buen antecedente para esta desaceleración de los precios la brindó el viernes la Dirección de Estadística porteña que registró una inflación minorista del 4,2% en agosto, casi un punto por debajo del 5,1% de julio.

La medición de la Ciudad de Buenos Aires pondera más los servicios que la que realiza el INDEC a nivel nacional. Así en la medición porteña los bienes tuvieron un alza promedio de 3,1%, mientras que los servicios se incrementaron 4,9%.

En la Ciudad, el incremento del índice estuvo impulsado por los aumentos en las tarifas de transporte y de los servicios públicos, mientras que los rubros "Salud" y "Alimentos y bebidas" tuvieron subas por debajo del promedio.

Los alimentos mostraron un avance de 3,1% impulsados por carnes y derivados (5,3%), pan y cereales (4,1%) y leche, productos lácteos y huevos (3,7%).

En la medición interanual los precios subieron 243,1% mientras que en el acumulado de los ocho meses de 2024 la variación es de 106,8%.

El director del INDEC reveló que hasta su madre se queja de la inflación

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, reveló la conversación que tuvo con su madre, quien se le quejó de los aumentos y consideró que no se refleja lo que se vive en el supermercado con el Índice de Precio al Consumidor (IPC).

“El otro día voy a visitar a mi madre y me dijo: ‘¿cuánto te dio el IPC?’ y le dije 4%, y me dijo ‘¿4%? A mí la verdulería me aumentó más’. Y le digo vos también no”, indicó Lavagna en Mañana Sylvestre en Radio 10.

Respecto a la inflación, indicó que “sigue siendo uno de los problemas más importantes e interpreto que se está haciendo una proyección como viene. Pero hay que ver los datos. Ustedes pueden opinar, pero nosotros tenemos que ser objetivos”.

“Los datos están y dan una inflación como la que estamos, claramente hay una tendencia a la baja, hay que ver si se mantiene”, indicó el funcionario. Luego, al finalizar la entrevista bromeó: “Mi mamá no tiene razón”.

Marco Lavagna, sobre la inflación: "La tendencia es a la baja y hay que ver si se mantiene"

El director del INDEC, Marco Lavagna, se refirió a la inflación y se diferenció del vocero Manuel Adorni. “No es un tema terminado. Sigue siendo uno de los problemas más importantes”. También se refirió al cambio que habrá en el IPC respecto al conteo de productos y eso impactará en el índice de pobreza.

En cuanto al cambio en el IPC explicó que no va a cambiar tanto el rubro en sí, sino los productos que lo componen. “En el informe que hacemos todos los meses están los productos y la composición de la canasta básica. La idea que tenemos es primero cambiar el IPC, probarlo, dejarlo un tiempo y, una vez que cambiemos eso, cambiar la canasta total”, lo que tendrá un impacto en el índice de la pobreza.

También se refirió a la medición de los ingresos: “hay muchos que te mienten”. “Nosotros seguimos utilizando la medición de ingreso porque encontramos la mejor forma de medir la pobreza. El índice oficial de la pobreza tiene que ver con el ingreso”, indicó.