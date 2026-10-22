La advertencia de Javier Milei ante una eventual reelección: "Si esto fue fuerte, preparensé"

El Presidente anticipó que buscará acelerar las reformas económicas durante los primeros seis meses si triunfa en los comicios del próximo año. Además, aseguró que no habrá PASO: "No va a haber, es algo de lo que se ocupa el ala política".

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la posibilidad de ser reelecto en 2027 y anticipó que, si La Libertad Avanza consigue ampliar su representación parlamentaria, impulsará una nueva etapa de reformas económicas. Además aseguró que no habrá elecciones primarias el próximo año.

En una entrevista con El Observador España, el mandatario fue consultado sobre por qué considera que puede conseguir un segundo mandato, pese a que los últimos presidentes no peronistas no lograron ser reelectos, Milei respondió que su confianza está puesta en el electorado argentino y en el programa económico de su gestión.

“Este es el único experimento liberal que está evidenciando la economía argentina” , sostuvo. En ese sentido, atribuyó los fracasos de Alfonsín a un gobierno “cuasi comunista”, y definió las administraciones de De la Rúa y Macri como experimentos socialdemócratas.

El mandatario aseguró que su Gobierno logró revertir una situación económica crítica y destacó los resultados electorales de La Libertad Avanza en 2025. Según afirmó, el oficialismo obtuvo el 41% de los votos y una diferencia de 17 puntos sobre el kirchnerismo. Además, planteó que repetir un resultado de esa magnitud en 2027 le permitiría alcanzar el control de la Cámara de Diputados y quedar a tres senadores de la mayoría en la Cámara alta.

“¿Sabés la cantidad de cosas que voy a hacer si tengo ese manejo del Legislativo?” , preguntó. Y anticipó: “En seis meses, la economía argentina no la van a reconocer”.

Milei afirmó que el Gobierno trabaja en un programa para acelerar las reformas durante el primer semestre de un eventual segundo mandato y pronosticó que el país podría crecer entre un 7% y un 8% anual per cápita. “Si esto fue fuerte, lo que hicimos a lo largo de estos 30 meses, prepárate porque vas a ver algo que jamás en tu vida no solo que no lo viste, no se lo hubieran ni imaginado”, expresó.

Milei ninguneó a la oposición: “Mi rival soy yo mismo”

Al ser consultado sobre a quién le gustaría enfrentar en las próximas elecciones, entre los nombres de Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner, el Presidente evitó elegir a un adversario político y respondió: “A mí mismo”.

En esa línea, sostuvo que su principal desafío es cumplir las promesas de campaña y defendió su programa de gobierno, que calificó como “híper exigente”. “Yo todo lo que prometí lo cumplí. ¿Que podría ser mejor?, sí, pero del otro lado tengo a los orcos que quieren romper todo”, afirmó.

También señaló que el escenario internacional atraviesa un período de turbulencias y contrastó su forma de abordar esa situación con la de otros dirigentes. Según dijo, además de cumplir con sus compromisos de gestión, su Gobierno debe administrar las consecuencias de ese contexto global.

Milei aseguró que no habrá PASO en 2027

Por último, el jefe de Estado se refirió a la posibilidad de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque no detalló si el oficialismo cuenta con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con la iniciativa, fue categórico sobre el futuro del mecanismo electoral: “No va a haber PASO”.

"Está trabajando el ala política en mi zona. Confianza en eso, aunque no va a haber PASO. Es algo de lo que se ocupa el ala política, expresó el mandatario.