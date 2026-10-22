22 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno declaró organizaciones terroristas a las FARC, el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales

La medida también alcanza a La Nueva Familia Michoacana, Los Tiguerones y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El oficialismo argumentó que "configuran un riesgo que trasciende" las fronteras y "compromete la seguridad nacional argentina".

Por
Las guerrillas colombianas FARC y ELN fueron declaradas organizaciones terroristas.

Las guerrillas colombianas FARC y ELN fueron declaradas "organizaciones terroristas".

Redes sociales

El Gobierno argentino declaró como organizaciones terroristas a los grupos criminales Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México, y Los Tiguerones, de Ecuador; y a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambas de Colombia.

Te puede interesar:

La respuesta de Kicillof a Milei: "Un modelo económico calamitoso"

El comunicado oficial fue difundido este miércoles por la noche en las redes sociales de la Oficina del Presidente y lleva la firma de Javier Milei. Las cinco organizaciones serán incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), según la decisión adoptada por la Cancillería, los Ministerios de Seguridad y de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno señaló que "ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo". Respecto a La Nueva Familia Michoacana, argumentó su "alarmante expansión regional".

Un argumento similar utilizó para justificar la inclusión de Los Tiguerones, que calificó como "una de las organizaciones criminales más violentas de la región". "Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina", explicó.

En cuanto a las FARC-EP y el ELN, el Gobierno sostuvo que se trata de "organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda" cuyas "delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos".

"Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina", afirmó el comunicado.

"El presidente Javier Milei reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y sostiene la convicción de identificar y combatir hasta las ultimas consecuencias a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la extorsión el terror como herramientas de acción criminal", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue durante su paso por Madrid.

Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

Milei habla en el Forum de Madrid.

Milei llamó "dictador impresentable" a Pedro Sánchez en Madrid: "Saquen a los socialistas a patadas"

El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Tensión en una nueva reunión de mesa política, este martes.

Se profundiza la crisis en la mesa política por la demora de los acuerdos con gobernadores

Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.       

Karina Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política, con focos en la economía y en el Congreso

Diego Santilli mantiene una serie de reunones con gobernadores en busca de acuerdos.

El Gobierno confía en reunir los votos para suspender las PASO: "Vamos a tener reforma electoral"

Rating Cero

El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

La influencer presentó a su nueva pareja.

Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 

Crece el escándalo que salpica a Maru Botana en MasterChef: "Está amargadísima"

Luis ventura apuntó contra Damian Rojo.

Luis Ventura explotó contra las críticas a APTRA y apuntó sin filtro contra Damián Rojo: "Se cansó de sacar provecho"

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

últimas noticias

Luis Caputo y Federico Furiase.

El secretario de Finanzas negó el atraso cambiario y descartó la volatilidad del dólar en 2027

Hace 5 minutos
El duro relato de Noe Vigliarolo a una semana de la muerte del exboxeador.

La polémica denuncia de la novia de la Roña Castro contra el entorno del exboxeador: "No es justo lo que me están haciendo"

Hace 8 minutos
La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 27 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 29 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 51 minutos