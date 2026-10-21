Javier Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

El Presidente se cruzó con un trabajador de prensa español que le preguntó por la delicada situación económica de los argentinos tras el estudio de una consultora. "Es un eslogan barato para afectar la emocionalidad", disparó.

En el marco de su viaje a España, en el marco del Nueva Economía Fórum, Javier Milei quedó en el centro de la polémica. A la salida del Real Casino de Madrid, el mandatario se refirió a los cuestionamientos sobre la situación económica argentina y lanzó críticas hacia la prensa.

El Gobierno aceptó incorporar cambios en el proyecto de Soberanía Nacional y lo llevará a Diputados

El primer contrapunto ocurrió cuando Julia Molina, periodista de la Cadena Ser, le preguntó si su estadía generaba incomodidad en los partidos locales Partido Popular (PP) y Vox. La respuesta del mandatario fue tajante : “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

El trasfondo del intercambio estuvo marcado por el contexto político de la visita. Santiago Abascal, líder de Vox, no asistió al encuentro por compromisos de campaña en el norte del país, mientras que la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se mantuvo en reserva para realizarse de forma privada y sin cobertura de cámaras.

Todo esto en la antesala de las elecciones generales españolas , donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez utiliza las reformas argentinas como eje de debate económico.

La tensión continuó ante la intervención de un movilero del programa El Intermedio (La Sexta), quien le consultó por la dificultad de los sectores vulnerables para llegar a fin de mes tras el análisis de una consultora.

El Presidente desestimó el planteo calificándolo de “eslogan barato para afectar a la institucionalidad” y agregó: “Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

La jornada también estuvo atravesada por episodios logísticos y roces con la cobertura de los medios. Durante el recorrido del jefe de Estado, el periodista Miguel González (El País) fue apartado por la fuerza mientras grababa con su teléfono. Asimismo, se registraron restricciones de acceso para enviados de diarios argentinos en las instancias donde el mandatario concedió declaraciones a las cadenas de televisión locales.

"No puedo respetar tu cerebro" La polémica frase de Javier Milei a un periodista en Madrid, luego de ser consultado por sus dichos sobre la gente que no llega a fin de mes. Mirá el vivo por https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/ntkTz35GJv — C5N (@C5N) October 21, 2026

La insólita llamada entre Milei y Abascal: "Nada más divertido que patear culos de zurdos"

Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. Entre bromas sobre su relación y elogios mutuos, el mandatario argentino volvió a cargar contra la izquierda y defendió sus declaraciones contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”.

En el marco de su visita a Madrid, Milei participó este miércoles del Nueva Economía Fórum 2026, donde cuestionó al presidente del Gobierno español y renovó sus críticas al socialismo, al tiempo que reivindicó las ideas liberales. Más tarde, mantuvo una conversación con el líder de Vox, en la que ambos celebraron su sintonía política.

La conversación entre Milei y Abascal

“Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, respondió Abascal, quien explicó que se encontraba recorriendo el norte de España y que le hubiera gustado encontrarse personalmente con el mandatario argentino.

“Qué lindo verte”, le dijo Milei. Abascal agradeció el discurso que había pronunciado y el Presidente contestó: “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”.

Durante el intercambio, Abascal también destacó el papel de una fundación vinculada al espacio político que lidera, a la que atribuyó haber contribuido a darle a Vox una proyección internacional. Además, se refirió a las repercusiones de los dichos de Milei contra Sánchez.

“Me ha preguntado la prensa sobre los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno y yo les digo: ‘¿Qué insulto? Lo ha llamado dictador, igual que yo. Parece que se acerca demasiado a la realidad’”, afirmó.

En su visita a España, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal, quien se encuentra de gira por el país por la campaña electoral. pic.twitter.com/BqapyTIeRv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

Milei coincidió con esa interpretación y redobló sus acusaciones contra el mandatario español. “Claro, es un problema de realidad extrema. Le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”, sostuvo.

“Todo muy bien dicho”, respondió Abascal. El Presidente cerró el intercambio con un breve “gracias”, en una conversación que volvió a dejar en evidencia la afinidad política entre ambos dirigentes y sus críticas compartidas al socialismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.