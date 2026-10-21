21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

El Presidente se cruzó con un trabajador de prensa español que le preguntó por la delicada situación económica de los argentinos tras el estudio de una consultora. "Es un eslogan barato para afectar la emocionalidad", disparó.

Por
Fue durante su paso por Madrid.

Fue durante su paso por Madrid.

En el marco de su viaje a España, en el marco del Nueva Economía Fórum, Javier Milei quedó en el centro de la polémica. A la salida del Real Casino de Madrid, el mandatario se refirió a los cuestionamientos sobre la situación económica argentina y lanzó críticas hacia la prensa.

El Gobierno pretende tratar el proyecto la próxima semana en Diputados.
Te puede interesar:

El Gobierno aceptó incorporar cambios en el proyecto de Soberanía Nacional y lo llevará a Diputados

El primer contrapunto ocurrió cuando Julia Molina, periodista de la Cadena Ser, le preguntó si su estadía generaba incomodidad en los partidos locales Partido Popular (PP) y Vox. La respuesta del mandatario fue tajante: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

El trasfondo del intercambio estuvo marcado por el contexto político de la visita. Santiago Abascal, líder de Vox, no asistió al encuentro por compromisos de campaña en el norte del país, mientras que la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se mantuvo en reserva para realizarse de forma privada y sin cobertura de cámaras.

Todo esto en la antesala de las elecciones generales españolas, donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez utiliza las reformas argentinas como eje de debate económico.

La tensión continuó ante la intervención de un movilero del programa El Intermedio (La Sexta), quien le consultó por la dificultad de los sectores vulnerables para llegar a fin de mes tras el análisis de una consultora.

El Presidente desestimó el planteo calificándolo de “eslogan barato para afectar a la institucionalidad” y agregó: “Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

La jornada también estuvo atravesada por episodios logísticos y roces con la cobertura de los medios. Durante el recorrido del jefe de Estado, el periodista Miguel González (El País) fue apartado por la fuerza mientras grababa con su teléfono. Asimismo, se registraron restricciones de acceso para enviados de diarios argentinos en las instancias donde el mandatario concedió declaraciones a las cadenas de televisión locales.

La insólita llamada entre Milei y Abascal: "Nada más divertido que patear culos de zurdos"

Javier Milei y Santiago Abascal protagonizaron un distendido intercambio telefónico durante la gira del Presidente por España. Entre bromas sobre su relación y elogios mutuos, el mandatario argentino volvió a cargar contra la izquierda y defendió sus declaraciones contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador”.

En el marco de su visita a Madrid, Milei participó este miércoles del Nueva Economía Fórum 2026, donde cuestionó al presidente del Gobierno español y renovó sus críticas al socialismo, al tiempo que reivindicó las ideas liberales. Más tarde, mantuvo una conversación con el líder de Vox, en la que ambos celebraron su sintonía política.

La conversación entre Milei y Abascal

“Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, respondió Abascal, quien explicó que se encontraba recorriendo el norte de España y que le hubiera gustado encontrarse personalmente con el mandatario argentino.

“Qué lindo verte”, le dijo Milei. Abascal agradeció el discurso que había pronunciado y el Presidente contestó: “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”.

Durante el intercambio, Abascal también destacó el papel de una fundación vinculada al espacio político que lidera, a la que atribuyó haber contribuido a darle a Vox una proyección internacional. Además, se refirió a las repercusiones de los dichos de Milei contra Sánchez.

“Me ha preguntado la prensa sobre los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno y yo les digo: ‘¿Qué insulto? Lo ha llamado dictador, igual que yo. Parece que se acerca demasiado a la realidad’”, afirmó.

Milei coincidió con esa interpretación y redobló sus acusaciones contra el mandatario español. “Claro, es un problema de realidad extrema. Le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”, sostuvo.

“Todo muy bien dicho”, respondió Abascal. El Presidente cerró el intercambio con un breve “gracias”, en una conversación que volvió a dejar en evidencia la afinidad política entre ambos dirigentes y sus críticas compartidas al socialismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei exportó su visión económica a Europa. 

Javier Milei en España: "Estamos haciendo más libres a los argentinos sacándoles de encima al Estado"

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso

Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso y ratificó su relación con la derecha de España

pedro sanchez le contesto a milei con la cancion de lali: temazo argentino

Pedro Sánchez le contestó a Milei con la canción de Lali: "Temazo argentino"

milei considero que la ocupacion britanica en malvinas es un riesgo para la region

Milei consideró que la ocupación británica en Malvinas "es un riesgo para la región"

Milei habla en el Forum de Madrid.

Milei llamó "dictador impresentable" a Pedro Sánchez en Madrid: "Saquen a los socialistas a patadas"

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

EEUU apuesta fuerte por la reelección de Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 4 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 7 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 29 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 55 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora