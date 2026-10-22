Javier Milei aseguró que va a "seguir presionando" al Reino Unido "hasta que devuelvan las Malvinas"

El Presidente afirmó que en ese país "están presionados, están inquietos, están incómodos" y que "por eso por primera vez tuvieron que hablar de las islas en las Naciones Unidas". "Estamos llevándolos a negociar a los ingleses", sostuvo.

En marco de su viaje por España, donde generó revuelo sus críticas al presidente Pedro Sánchez y a periodistas , Javier Milei volvió a hablar sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que va a "seguir presionando" al Reino Unido hasta que las devuelvan.

Este jueves, el presidente brindó una entrevista al medio El observador desde Madrid, donde volvió a reclamar su soberanía por la vía diplomática y aseguró que no va a optar por una "vía bélica".

“ Nosotros no creemos en las soluciones violentas, pero estamos convencidos de que tenemos todos los elementos a nuestro favor y nos tienen que devolver las islas ”, sentenció y añadió que las islas "son argentinas por derecho, por historia y por geografía".

El mandatario puso el foco en las empresas que desarrollen actividades comerciales en las islas y planteó que podrían enfrentar restricciones para operar en el territorio continental argentino. " Si te metés en Malvinas no vas a poder estar en Vaca Muerta , y eso hace que los que tienen que estar como proveedores o como desarrolladores, no lo van a hacer porque no les conviene", explicó.

Por último Milei aclaró que en la última reunión de las Naciones Unidas por primera vez "tuvieron que nombrar el tema de Malvinas; están presionados, están inquietos, están incómodos, y los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras".

Durante la entrevista, el periodista le volvió a preguntar si el reclamo de soberanía por Malvinas no se contrapone contra la admiración que sentía por Margaret Thatcher a lo que respondió que la gente "vive mezclando y generando ruido todo el tiempo" y que esa supuesta afirmación formó parte de una "campaña negativa como así lo decían de lo de la venta de órganos".

"Pero, más allá de eso, este es el gobierno que más hizo por el caso Malvinas en los últimos 40 años. Entonces digo, ¿qué me tienen que venir a decir? Si nunca hicimos las cosas y los logros que estamos teniendo ahora. ¿De qué me están hablando? Es decir, que sean serios. ¿Van a ponerse a gritar como energúmenos?, Eso no te traen las Malvinas de vuelta. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos convertimos económicamente y, en un recurso bajo disputa, los ponemos en la cancha, como una carta", cerró.

Javier Milei estalló contra un periodista que le preguntó por la gente que no llega a fin de mes: "No respeto tu cerebro"

En el marco de su viaje a España, en el marco del Nueva Economía Fórum, Javier Milei quedó en el centro de la polémica. A la salida del Real Casino de Madrid, el mandatario se refirió a los cuestionamientos sobre la situación económica argentina y lanzó críticas hacia la prensa.

El primer contrapunto ocurrió cuando Julia Molina, periodista de la Cadena Ser, le preguntó si su estadía generaba incomodidad en los partidos locales Partido Popular (PP) y Vox. La respuesta del mandatario fue tajante: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

"No puedo respetar tu cerebro"



La polémica frase de Javier Milei a un periodista en Madrid, luego de ser consultado por sus dichos sobre la gente que no llega a fin de mes.



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El trasfondo del intercambio estuvo marcado por el contexto político de la visita. Santiago Abascal, líder de Vox, no asistió al encuentro por compromisos de campaña en el norte del país, mientras que la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se mantuvo en reserva para realizarse de forma privada y sin cobertura de cámaras.

Todo esto en la antesala de las elecciones generales españolas, donde el gobierno socialista de Pedro Sánchez utiliza las reformas argentinas como eje de debate económico.

La tensión continuó ante la intervención de un movilero del programa El Intermedio (La Sexta), quien le consultó por la dificultad de los sectores vulnerables para llegar a fin de mes tras el análisis de una consultora.

El Presidente desestimó el planteo calificándolo de “eslogan barato para afectar a la institucionalidad” y agregó: “Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

La jornada también estuvo atravesada por episodios logísticos y roces con la cobertura de los medios. Durante el recorrido del jefe de Estado, el periodista Miguel González (El País) fue apartado por la fuerza mientras grababa con su teléfono. Asimismo, se registraron restricciones de acceso para enviados de diarios argentinos en las instancias donde el mandatario concedió declaraciones a las cadenas de televisión locales.