Un paquete sospechoso frente al Congreso encendió las alarmas: la Policía confirmó que era una caja abandonada Personal de Explosivos de la Federal había descubierto el bulto durante una verificacion matutina que efectúa la fuerza de seguridad en las inmediaciones. La preocupación surgió porque estaba próximo a una cabina de gas. Por + Seguir en







El paquete se trataba de una caja que no contenía ninguna amenaza.

Personal de Explosivos de la Policía Federal montó un operativo especial este jueves por la mañana frente al Congreso de la Nación luego de que vecinos denunciaran la presencia de un paquete sospechoso próximo a una cabina de gas. Finalmente, se confirmó que se trataba de una caja abandonada que no contenía ninguna amenaza.

El hallazgo surgio de la verificacion matutina que efectúa la PFA en las inmediaciones del Palacio Legislativo, lo cual obligó a cortar la circulación sobre la calle Combate de los Pozos. Sin embargo, ni siquiera se se necesitó evacuar al personal que trabaja en el edificio ni de los vecinos que viven en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaSolanoLima/status/2029520992284942629&partner=&hide_thread=false Habilitaron Combate de los pozos tras falsa alarma x un bolso olvidado #Congreso pic.twitter.com/o9ngzDkiDg — La Solano Lima (@LaSolanoLima) March 5, 2026 Aunque no hubo peligro, se labró un acta por “averiguación e intimidación pública”. Interviene el Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y el relevamiento de las cámaras de seguridad.