Juntos por el Cambio fue dejando postulantes en el camino y avanza en la depuración de sus candidaturas

Con Macri jugado por la candidatura a la Casa Rosada de Patricia Bullrich y Larreta encarnando su propia postulación, Vidal cayó por su propio peso, sin lograr pararse como una posible candidata de unidad, ni a nivel nacional ni en la ciudad de Buenos Aires.

De este modo, el PRO presentará dos precandidatos (Larreta y Bullrich), al igual que la Unión Cívica Radical (UCR), que por ahora tiene a Gerardo Morales y Facundo Manes en carrera. A ellos se les suman Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Elisa Carrió (Coalición Cívica). Resta saber si se sumará en la contienda dentro de ese espacio el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad).

La pelea por suceder a Larreta en la Ciudad

En el distrito porteño también se bajó de su precandidatura Soledad Acuña. La ministra de Educación de la Ciudad declinó su candidatura e inmediatamente Larreta propuso que se postulara a vicejefa de Gobierno del candidato amarillo que gane las PASO. En esa pelea quedaron ahora dos ministros porteños: Jorge Macri, titular de la cartera de Gobierno y exintendente del partido bonaerense de Vicente López, y Fernán Quirós, ministro de Salud del distrito capitalino.

Los demás aspirantes a suceder a Larreta en la Ciudad son Martín Lousteau (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Graciela Ocaña (Confianza Pública).

jorge macri fernan quiros

Acuerdos en el Interior, tensión en la Provincia

Mientras que en el interior del país el PRO y el radicalismo avanzan en acuerdos en los principales distritos, a nivel nacional estos entendimientos aún no fueron planteados.

En la semana se confirmó que Carolina Losada, de la UCR, será candidata a la gobernación por Santa Fe, secundada por Federico Angelini, del PRO.

También hubo acuerdo en Córdoba hace algunas semanas, donde Luis Juez del PRO será el candidato a gobernador y Rodrigo De Loredo, que también competía por ese puesto en representación de la UCR, irá por la intendencia de la capital mediterránea.

luis juez de loredo

Sin embargo, estos acuerdos provinciales no se trasladan a distritos como la Ciudad o la provincia de Buenos Aires, donde no solo no hay acuerdos de fórmulas cruzadas entre la UCR y el PRO, sino que el propio PRO presenta varias alternativas, todas dominadas por la disputa de fondo Larreta-Macri.

En el distrito bonaerense, Larreta y Diego Santilli, su candidato a gobernador, dieron en los últimos días una demostración de fuerza reuniendo a 30 referentes provinciales.

Del otro lado, las huestes de Bullrich podrían contestar en los próximos días confirmando que Cristian Ritondo será el candidato a gobernador de ese sector del PRO, conocido popularmente como los "halcones".

ritondo santilli Télam

Por el lado del radicalismo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, espera que un previsible triunfo de su candidato a la gobernación en los comicios de este domingo en la provincia, Carlos Sadir, lo impulse a nivel nacional.

En La Rioja, en tanto, donde también se vota este fin de semana, el actual gobernador Ricardo Quintela, del Frente de Todos, lleva ventaja en la previa, y la coalición conformada a nivel nacional por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano se contentaría con retener la intendencia de la capital provincial.

En los bunkers de Juntos por el Cambio también miran los comicios riojanos para ver la potencia concreta de Javier Milei, quien en esa provincia avala la postulación de Martín Menem, hijo de Eduardo Menem y sobrino del fallecido expresidente que gobernó el país entre 1989 y 1999.

En este sentido, puertas adentro de Juntos por el Cambio también se entusiasman con el anuncio hecho por La Libertad Avanza, el partido de Milei, de que no competirán con candidatos en todas las provincias, lo que interpretan como una señal de debilidad del candidato ultraliberal, que sin embargo sigue exhibiendo buenos números a nivel personal como candidato a la Presidencia.