Junín, una ciudad dividida por la obra pública parada por el Gobierno La gestión de Javier Milei interrumpió los trabajos de un paso bajo nivel comenzado en 2023, lo que dejó incomunicada a la zona y llevó al cierre de decenas de comercios. Incertidumbre entre los vecinos. Por







El paso bajo nivel de Junín está interrumpido desde 2023. Diario Democracia - C5N

Históricamente, el paso a nivel de la avenida Rivadavia traía dolores de cabeza los habitantes de la ciudad bonaerense de Junín, con largas colas de autos a la espera del paso del tren. En 2023, el Gobierno nacional inició los trabajos de un paso bajo nivel que traería alivio, pero en diciembre de ese año todo se interrumpió debido a la aversión del presidente Javier Milei a la obra pública. Desde entonces, el panorama empeoró: los vehículos no pueden pasar por allí y la localidad quedó dividida, con comercios de la zona que cierran en medio de la incertidumbre de los vecinos.

"El paso bajo nivel está inconcluso desde diciembre de 2023, con los pozos hechos, y hace dos años que la ciudad está literalmente dividida en dos", relató Nicolás Munafó, cronista de C5N y juninense.

"De un lado y del otro, ha quedado, a diez manzanas a la redonda, una ciudad prácticamente fantasma, sin movimiento, con más de quince comercios cerrados porque no pasa nadie. La avenida Rivadavia era la principal, que conectaba una punta y la otra de la ciudad, los que venían por la ruta 188 la tomaban para salir directamente al centro, o algunos de los principales barrios como Villa Belgrano", explicó.

Embed "Lo peor de todo es que no saben cuándo se va a terminar, porque el Gobierno nacional no pone los fondos", señaló. En el marco de la visita de Milei a la ciudad para su acto de campaña, varios vecinos fueron a reclamarle por eso, pero no los atendió. "El propio intendente había pedido una reunión para hablar sobre este tema, pero no habló", expresó Munafó.

"Esta obra se viene planteando desde que yo era chico. Siempre que pasaba el tren se tardaba mucho en pasar. En 2021 se licitó, se comenzó en 2023 y llegó al 40% de avance. En diciembre de 2023 se interrumpió. La preocupación de los vecinos es que no saben qué va a pasar, cuándo se va a abrir", detalló el periodista.