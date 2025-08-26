Este es el truco que debés conocer si tenés un dolor constante en los pies

La molestia plantar aparece por múltiples razones: desde el uso de calzado inadecuado hasta problemas de circulación, inflamación o deformidades como juanetes o fascitis. Descubrí un truco simple y efectivo para identificar la causa de tu dolor constante en los pies.
Es clave saber que los pies poseen numerosos nervios, siendo una de las zonas más densamente inervadas del cuerpo, lo que explica por qué cualquier presión, golpe o molestia puede sentirse de manera intensa. Entre los principales se encuentran el tibial, que transmite sensaciones desde la planta del pie, y el peroneo, que recorre la parte superior y lateral. También están los nervios plantares medial y lateral, que permiten sentir los dedos y distintas zonas de la planta.
Por eso, cualquier lesión, compresión o enfermedad que los afecte, como la neuropatía diabética, puede generar dolor constante, hormigueo o ardor en los pies, convirtiéndose en una señal que no conviene ignorar.
Cómo es el truco que es ideal para saber si te duelen los pies casi todo el tiempo
Un método sencillo que podés aplicar en casa consiste en observar la presión y la distribución del peso en tus pies. Parate descalzo sobre una superficie plana y fijate:
Este truco permite identificar rápidamente qué zona de tus pies necesita atención, antes de acudir al especialista.
Consejos complementarios para aliviar el dolor
- Masajes y estiramientos: mové los pies y los dedos suavemente varias veces al día.
- Calzado adecuado: elegí zapatos con buena amortiguación y soporte del arco.
- Descanso activo: evitá permanecer parado por tiempos prolongados; alterná períodos de descanso.
- Hielo o compresas: aplicar frío en la zona inflamada puede reducir el dolor y la hinchazón.
Si la inflamación persiste, empeora o se acompaña de hinchazón intensa, enrojecimiento o calor, es importante acudir a un podólogo o traumatólogo. Detectar a tiempo problemas como fascitis plantar, espolones o neuropatías puede evitar complicaciones graves.