Julián Domínguez: "Los problemas de la Argentina no los resuelve un candidato"

Julián Domínguez, asesor de Sergio Massa, explicó que "los problemas de la Argentina no los resuelve un candidato". El ex ministro de Agricultura señaló que la manera de solucionar la crisis es mediante un "acuerdo social" y destacó las medidas que ya se tomaron desde la cartera de Economía. "Acá se resuelve con todos los actores no hay una resolución unilateral", subrayó.