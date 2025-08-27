27 de agosto de 2025 Inicio
Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

El recurso fue presentado por los abogados que representan al país luego de que la magistrada establezca que se reúnan mensajes personales vinculados a la petrolera en un proceso conocido como “discovery”.

Por
En el marco de la causa por la expropiación de YPF en los Estados Unidos, Argentina formalizó este miércoles el pedido realizado a la jueza Loretta Preska para que reconsidere la orden que obliga al país a recolectar mensajes, chats y comunicaciones hallados en los teléfonos celulares de funcionarios y exfuncionarios públicos del Gobierno.

El recurso fue presentado por los abogados que representan al país luego de que la titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York establezca que se reúnan mensajes personales vinculados a la petrolera en un proceso conocido como “discovery”. En caso de que la respuesta sea por la negativa, existen posibilidades que el Argentina presente una nueva apelación.

En este marco, el Gobierno presentó dos solicitudes. La primera moción de reconsideración se produce sobre el requerimiento a Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores.

La argumentación, según indicó la Procuración, se basa en que el Tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y la Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.

El escrito también sostiene que según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.

Por su parte, la segunda moción solicita reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. "Se solicita que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio", detalla el recurso.

“A través de estos dos instrumentos legales, la defensa argentina solicita al mismo tribunal de Loretta Preska una reconsideración de la decisión del 29 de julio para encauzar el discovery y evitar abusos de la contraparte antes de tener que acudir a una instancia superior en apelación", afirmaron en la Procuración.

