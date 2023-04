Juicio político: el exadministrador de la Corte Suprema denunció seguimientos y amenazas

Marchi aseguró que esas situaciones "generan mucha presión en mí, pero no me impiden venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema".

El exadministrador fue desplazado el jueves pasado por la mayoría integrada por Rosatti; Carlos Rosenkrantz, y Juan carlos Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado del funcionario y atribuyó su desplazamiento al contenido de un informe sobre los movimientos de la obra social del Poder Judicial.

COMISIÓN COMPLETA: 25 de abril de 2023 - JUICIO POLÍTICO - Diputados Argentina

En el primer tramo de su declaraciones ante los diputados que estudian la conducta del alto tribunal, Marchi fue muy crítico de Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que "no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles".

Marchi leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, donde aseguró que "nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social", sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades. En ese sentido dijo que "en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona".

Al respecto señaló que "no me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero sí en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social".

"Maqueda estaba al tanto de todos los actos que se realizaban"

Marchi destacó que "cualquier movimiento en la obra social debían ser autorizadas por Juan Carlos Maqueda" y que Aldo Tonon fue designado a propuesta de Maqueda. Además, señaló que se decidió "desconcentrar las áreas ajenas a la administración" y allí se adjudica a Maqueda la obra social del Poder Judicial como "una área independiente".

"Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social", precisó.

"Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error", apuntó.

Señaló que "en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1".

Dijo que recién en la acordada del 2021 se le pidió a la administración de la corte a su cargo se decidió hacer una auditoría y que desde momento" y esos dictámenes fueron muy críticos y si yo hubiera estado a cargo no me hubiera criticado a mí mismo y hubiera hecho las cosas bien y no hubiera hecho mi traslado".