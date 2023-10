Juan Schiaretti también responsabilizó a Sergio Massa por la suba desmedida del dólar

“Debemos evitar llegar a una hiperinflación con esta emisión electoralista, para que el pueblo no sufra más de lo que está padeciendo”, escribió en sus redes sociales y apuntó contra el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa: “La responsabilidad de que tengamos un dólar paralelo a 1.000 pesos es del Gobierno nacional, del ministro de economía Sergio Massa, que le tira nafta al fuego de la altísima inflación con un festival de anuncios que pretenden tapar la misma y obtener un voto más”.

En esa misma línea, también le envió un fuerte mensaje al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y consideró que tampoco se pueden hacer “declaraciones irresponsables” en campaña, porque solo “generan más zozobra en la población”.

Por qué se disparó el dólar blue: la explicación de los economistas sobre la corrida cambiaria

Este martes, el dólar blue subió $65 en un día y superó la barrera simbólica de los $1000 durante la jornada del martes. La fuerte escalada se suma a la del lunes y se produce a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales que se celebran el 22 de octubre.

"La corrida se explica por varios fenómenos. Primero, históricamente en Argentina los años electorales son de mayor volatilidad cambiaria, y más en este año particular en donde las reservas están por el piso", explicó el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Federico Zirulnik.

En diálogo con C5N.com, recordó que "las consecuencias de la sequía hicieron que se pierdan aproximadamente u$s20.000 millones", lo que hace que el Gobierno cuente "con menos herramientas para tratar de combatir esas presiones o corridas cambiarias".

A esto añadió las "expectativas de evaluación" que existen sobre el tipo de cambio oficial para "después de las elecciones". "Si bien se devaluó un 22%, en poco menos de dos meses los precios ya superaron esa devaluación y estamos en una situación similar a la de antes de las PASO en cuanto a términos cambiarios", analizó.

El economista Hernán Letcher coincidió en que las razones detrás de la suba son múltiples. "La primera y principal, obviamente, es que no tenés dólares o no tenés dólares suficientes para la demanda de este momento en particular. Eso sucede desde hace rato", aseguró a este medio.

Agregó que "en ese contexto hay un segundo elemento que está relacionado con el proceso de dolarización previo a cualquier proceso electoral, donde determinadas personas o agentes económicos prefieren pasar la incertidumbre electoral en moneda dura".

"Hay un escenario de especulación que se repite en épocas preelectorales donde algunos apuestan a que suba la divisa y hacer un negocio con eso, o remarcar por si acaso mirando los dólares paralelos y demás", señaló.