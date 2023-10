Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

El martes, otra disparada de $65 llevó al dólar blue por encima del millar. Durante la jornada llegó a cotizar $1.050, aunque luego retrocedió.

Desde Unión por la Patria y Juntos por el Cambio apuntaron contra figuras de La Libertad Avanza por impulsar la corrida cambiaria. Javier Milei, calificó a la moneda como "excremento" y Ramiro Marra, recomendó no ahorrar en pesos, expresiones calificadas como "un acto de irresponsabilidad" por fuentes oficiales. El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, las consideró un hecho "gravísimo" porque "por un voto más está timbeando el ahorro de la gente".

El dirigente libertario también recibió críticas desde los bancos. Adeba emitió un comunicado en el que pidieron que "los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas" y que "recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población".

Dólar Los billetes de 1 dólar que se venden por $60.000. Redes sociales

"Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana porque creo que alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias tiene que ir preso", explicó el titular de Hacienda en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El funcionario aclaró que "puedo ganar o perder una elección, pero eso es secundario" y remarcó que durante su gestión buscará proteger el dinero de los ciudadanos: "Tengan la seguridad de que hasta el 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Se los digo para que después no empecemos porque se ataca al mercado, las libertades. ¡Hasta que no los vea presos, no paro!".

Según declaraciones de economistas consultados por C5N, los dichos de Milei alientan la corrida cambiaria. "Está apostando abiertamente a generar o a convertir una corrida cambiaria en una corrida bancaria, promoviendo que la gente vaya a buscar su dinero al banco. Para mi forma de ver, es una irresponsabilidad absoluta que raya el delito", afirmó Hernán Lechter.

Este martes, en medio de la corrida, la Administración Federal de Impuestos (AFIP) llevó adelante un operativo junto a la Policía Federal allanando distintos locales de la City porteña con el objetivo de desalentar el mercado financiero ilegal. Fuentes policiales le aseguraron a C5N que "se hicieron visitas pero no hubo detenciones" durante el operativo, que comenzó en horas de la mañana.

Además, durante la tensión cambiaria, el Gobierno anunció la unificación de los tipos de cambio alcanzados por el Impuesto País: el dólar Qatar, solidario y tarjeta, tendrán una única cotización. También aumentó las percepciones.

El miércoles, Massa cerró las negociaciones para activar el segundo tramo del swap con China por el equivalente de u$s5.000 millones, que servirán para fortalecer al Banco Central y reducir la presión sobre el dólar blue.

En lo que va de 2023, el dólar blue lleva un incremento de $664 después de haber cerrado 2022 en $346.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $347,18 para la compra y $367,18 para la venta en el Banco Nación.

Dólar Turista / Ahorro hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 25% del impuesto PAÍS, un 45% a cuenta de Ganancias y una percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales, cotiza a $734,36.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $350,10.

Dólar CCL hoy

El dólar CCL sube 8,2% y opera a $953,56.

Dólar MEP hoy

El dólar MEP o Bolsa crece 0,6% y cotiza a $844,81.