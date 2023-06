Juan Schiaretti inscribirá su alianza "Hacemos por Nuestro País" para competir en las PASO

El espacio está integrado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas de la provincia de Córdoba .

Sin el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey en el espacio, Schiaretti deberá como precandidato presidencial sumar el 1,5% en las PASO para convertirse en candidato formal.

Al mismo tiempo, no cuenta con la posibilidad de ser reelecto en Córdoba, dado que pronto cumplirá con dos mandatos consecutivos. Por esa razón apostó a Martín Llaryora, actual intendente de la capital provincial, quien competirá en las elecciones locales del 25 de junio.

De esta forma, el mandatario cordobés cerró el capítulo que lo vinculaba como posible precandidato dentro de Juntos por el Cambio, situación que derivó en una disputa interna dentro de esa alianza opositora.

Juntos por el Cambio: sigue el desacuerdo en torno a Schiaretti

Los precandidatos presidenciales Gerardo Morales (UCR) y Patricia Bullrich (PRO) incrementaron en las últimas horas los cruces verbales y las acusaciones mutuas en medio del debate desatado en Juntos por el Cambio respecto de la posible incorporación a la coalición opositora del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.

En el marco de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), que se reunió ayer en el porteño Parque Norte, donde el partido ratificó su pertenencia a JxC y votó a favor de la ampliación de la coalición, Morales dijo que Bullrich tenía que "bajar un cambio" y consideró que estaba "alterada".

"Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar yo creo que va a ir por andariveles normales. Yo creo que se tiene que dar un debate de ideas, y si ella sigue alterada como está, se va a alterar la campaña", aseguró durante un reportaje el gobernador de Jujuy y uno de los precandidatos presidenciales del radicalismo.

Por su parte, Bullrich le contestó que "lo último" que va a hacer es "bajar un cambio".

"Gerardo, lo último que voy a hacer es 'bajar un cambio'. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada", respondió anoche la precandidata presidencial de PRO por Twitter.

Por la misma red social, Morales convocó a Bullrich a un "debate de ideas" sin "descalificaciones bravuconas".

"Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales", aclaró el titular de la UCR. "No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones. Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí", agregó el mandatario jujeño.

Por último, le sugirió a Bullrich retomar "el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad".

El debate entre ambos precandidatos presidenciales se da en el contexto de la propuesta tanto de Morales como de Horacio Rodríguez Larreta para ampliar JxC y sumar a referentes como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, lo que es rechazado por Bullrich y por el expresidente Mauricio Macri.