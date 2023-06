Juan Palomino: "Massa tiene una gran responsabilidad con la Argentina"

El actor Juan Palomino respondió sobre la fórmula de unidad de Unión por la Patria, con la figura del ministro de Economía Sergio Massa, y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, para presidente y vicepresidente en la elecciones PASO: "No me sorprendió y me parece que son tiempos difíciles. Y la gran responsabilidad que tiene Massa es sacar adelante la economía y parar la inflación".