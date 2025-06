Juan Monteverde, tras su triunfo en las elecciones en Rosario: "Vamos a construir un gobierno plural para 2027"

Pese a lo rupturista de su triunfo en los comicios legislativos, consideró que "no fue una sorpresa; venimos trabajando hace mucho tiempo, venimos desde muy abajo, con laburo en todos los barrios de la ciudad, primero en armar nuestro propio partido político, Ciudad Futura, después converger con todos los sectores del peronismo, movimientos sociales, de mujeres".

"Es un movimiento muy amplio y plural que tuvo la valentía y sabiduría de saber representar a lo que yo creo que es una mayoría social, no solamente en Rosario o en Santa Fe sino en toda la Argentina, que no está de acuerdo con este rumbo y que quiere algo distinto. Le pudimos ofrecer algo distinto y no fue una sorpresa pero sí fue una elección muy compleja: ayer le ganamos al intendente, al gobernador y al Presidente en el mismo día, en el mismo momento y en el mismo lugar", resumió.

Juan Monteverde Rosario Juan Monteverde fundó el Frente para la Ciudad Futura (FCF) en 2013.

"Competimos contra poderes muy fuertes, que usaron cualquier herramienta para ganar y con herramientas nobles, militancia y convicciones pudimos vencerlos. Por eso digo que esto es el inicio de que, en dos años, en 2027, Rosario cambia después de 40 años de que gobierna la misma fuerza política y que ojalá esto sea un aporte a inspirar a otros que quieren construir una alternativa", añadió.

En cuanto a la situación del peronismo en la elección, sostuvo que "hubo un intento por parte del poder de dividirnos, pero nosotros logramos un espacio de unidad en el que está el 99% del movimiento". "Hubo dos candidatos que en otro momento representaron al PJ y hoy decidieron ir por fuera. Si hubiesen participado de la interna, como los invitamos, estaríamos ganando esta elección por 40 puntos en vez de por 30. Los convoqué ayer a que trabajemos juntos y no tengo ninguna duda de que en 2027 vamos a estar todos trabajando codo a codo", anticipó.

Su idea también incluye "a otros sectores del progresismo que en esta elección competimos pero después nos apoyaron, otros sectores que hoy están en el gobierno de Unidos pero no están de acuerdo con la deriva autoritaria de [el gobernador, Maximilano] Pullaro y de [el intendente, Pablo] Javkin; entre todos vamos a construir ese gobierno plural de 2027".

"Los niveles de desigualdad con los que estamos conviviendo no los vi nunca en mi vida y eso que milito desde los 20 años en los barrios populares. Por eso creo que construir una alternativa no es solamente un imperativo político, no solamente la unidad es el camino y la renovación la manera sino que también hay un imperativo ético, hay generaciones que dependen de que nosotros podamos construir un gobierno que proteja a las mayorías", subrayó Monteverde.

"Depende de nosotros, los que queremos un mundo mejor, poder llevarlo a la práctica y unirnos para dar la batalla. Estoy convencido de que si cambiamos la cultura política, que es lo que pensamos hacer en Rosario, dejar de competir y empezar a cooperar, hablar de los problemas de la vida cotidiana de nuestra gente y no de los dirigentes, no hay problema, por más complejo que sea, que no tenga una solución posible, ni enemigo, por más grande que parezca, al que no se pueda vencer", agregó.

"Ojalá le estemos llevando una esperanza a todos los que hoy la están pasando mal y creen que no hay salida. La historia no está escrita, depende de nosotros, y nuestro pueblo ha encontrado salida a situaciones inclusive más complicadas que esta", concluyó.