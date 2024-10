Juan Grabois: "No creo que haya alguien más capacitado que Cristina Kirchner para ordenar el PJ"

"Me parece muy bien. Pasó de un no lugar a un lugar, ahora hay claridad, hay conducción, hay orientación. Yo que no soy de PJ, no creo que haya alguien más capacitado que Cristina no solo para ordenar en términos políticos, sino para dar algunos debates" , resaltó el exprecandidato presidencial en C5N .

Durante la entrevista en Minuto Uno, Grabois resaltó el contenido de la carta: "Plantea cinco cosas que fue lo mejor que le leí en los últimos años. Primero el segundo trasvasamiento generacional, es decir los que somos generación X, los que tenemos entre 40 y 50, ahora hay que formar pibes, hay una camada nueva, y hay que empoderar a esos compañeros. Desde Ofelia Fernández en adelante".

Cuando tenés un jefe, no tenés que ser chupamedias, trepador y meterle cizaña. Es lo peor que podés hacer, pero hay gente que lo hace Cuando tenés un jefe, no tenés que ser chupamedias, trepador y meterle cizaña. Es lo peor que podés hacer, pero hay gente que lo hace

En tal sentido, el referente de Frente Patria Grande indicó su coincidencia con CFK sobre "el planteo de la estructura ocupacional, está claro que los trabajadores asalariados, hoy son un cuarto de la clase trabajadora, la cuestión de los informalizados, que lo pone en el centro del debate". Luego, se enfocó en la "nueva estatalidad, no queremos algo mercado-céntrico, pero tampoco Estado-céntrico" y por último expuso que "hay temas a discutir como la educación y salud, con defender lo que tenemos no alcanza".

Hay que desincentivar peleas. Si el 17 de octubre va a haber un acto en Brandsen, no puede ser un acto de diferenciación con Cristina. Y si Cristina hace un acto, no puede hacer diferenciación con Axel Kicillof. Si pasa eso, estamos muertos. ¡Se tiene que arreglar! Hay que desincentivar peleas. Si el 17 de octubre va a haber un acto en Brandsen, no puede ser un acto de diferenciación con Cristina. Y si Cristina hace un acto, no puede hacer diferenciación con Axel Kicillof. Si pasa eso, estamos muertos. ¡Se tiene que arreglar!

"Yo soy capaz de inmolarme por el Laura Bonaparte"

toma del Hospital Mental Laura Bonaparte

En la nota que le realizó Gustavo Sylvestre en C5N, Grabois se refirió a la situación crítica que atraviesa el hospital Laura Bonaparte de Parque Patricios. "Estuve el viernes con los laburantes y los pacientes. La verdad es que es un nivel de hijaputismo pocas veces visto. De un día para el otro cerraron la guardia, la internación y no entregaron más remedios. Todos conocemos a alguien con problemas de salud mental. Un paciente que no tiene su atención, no tiene remedio, es un nivel de sufrimiento muy grande y un peligro para sí mismo y los demás. ¡Es un nivel de irresponsabilidad lo que hicieron!", describió.

Más adelante, luego de celebrar la posición que tomó Cristina Kirchner, el abogado advirtió que "soy capaz de inmolarme por el Laura Bonaparte" y expuso su argumentación: "No hay crueldad más grande que sacarle los remedios a una persona que lo necesita. Hoy estoy convencido que no funciona la ley de Salud mental. No alcanza con conservar y resistir. Lo mismo con la universidad pública. Hay que ir construyendo cosas nuevas. Son los debates que pone Cristina en agenda".