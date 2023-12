Juan Grabois habló con Jorge Rial y reveló que Javier Milei lo llamó para solidarizarse tras el escrache

El dirigente de Unión por la Patria Juan Grabois contó que el presidente electo Javier Milei lo llamó por teléfono para solidarizarse luego de la agresión sufrida el pasado lunes: “Tuvo una actitud correcta, me llamó para solidarizarse y para decirme ´qué cagada lo que pasó, estoy en contra de estas cosas, me parece mal´”.

Asimismo, habló de que va a ser “una oposición política ideológica frontal a lo que él (Milei) plantea porque atenta contra nuestra filosofía humanista” aunque se manifestó en contra del concepto de “resistencia”.

“El concepto de resistencia a mi no me gusta, yo no quiero resistir la voluntad mayoritaria del pueblo argentino. La resistencia los primeros meses va a ser la resistencia cotidiana al hambre y la pobreza y el que quiere resistir eso está invitado a los comedores y merenderos”, sostuvo.

“Yo creo que el concepto es respetar y hacerse respetar. Es decir, respetar la voluntad mayoritaria del pueblo, reflexionar profundamente sobre lo que pasó, y después, desde luego, hacerse respetar en el sentido de que también acá hay Constitución, tratados internacionales y leyes que amparan los derechos sociales, económicos, ambientales, los derechos humanos, los derechos y libertades individuales de las personas", agregó.

Afirmó que "de ninguna manera hay que permitir un avasallamiento en derechos consagrados en la Constitución y mucho menos un avasallamiento hacia nuestras personas, nuestros dirigentes, y te lo digo siendo parte de los que pretenden avasallar”

Sobre la situación social y económica, el dirigente habló de que los próximos tres meses “van a ser durísimos” por “el paso de la devaluación a la inflación, sobre todo en alimentos, que va a estar alrededor del 100% entre diciembre y febrero, eso es una duplicación en el precio de los alimentos”.

“¿Viste los feos, sucios y malos? Nos van a llamar para que los 50.000 comedores, como pasó en 2016 con Macri, como pasó durante la pandemia, les pongan el cuerpo, sobre todo las compañeras planeras, negras, gordas, maltratadas, precarizadas, las que murieron durante la pandemia sin ningún reconocimiento. Pero bueno ahí vamos a estar, como siempre, porque no hay nada que nos importe más que evitarle sufrimientos innecesarios a nuestro pueblo, gobierne quien gobierne”, concluyó Grabois.