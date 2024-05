Juan Grabois: "El sufrimiento que le han generado a nuestro pueblo lo van a pagar"

En tal sentido, Grabois expuso: "tenemos dos causas: una que es un recurso de amparo en contencioso administrativo, que es por la violación de un derecho constitucional, y otra que es por un delito. Lo que está pidiendo el juez es que se cese en la ejecución de un delito".

"Esto es miseria planificada. Se explica si uno ve el crecimiento de la pobreza. Son más de 12% y la duplicación de la indigencia, la extrema pobreza. Bajan las políticas compensatorias para mitigarlo. ¡Esto no pasó nunca! Es muy triste tener que estar peleando por comida, dar la batalla por el pan o las ollas vacías", remarcó durante la entrevista con Gustavo Sylvestre.

Por último, se refirió a los comedores comunitarios y la acusación del Gobierno: "Ellos dicen que son comedores fantasmas, son comedores de una base de datos que se hizo en pandemia. Es un formulario que puede llenar cualquiera y queda registrado, por ejemplo, un country de Toto Caputo. La mitad están validados, ¿por qué no le dan la comida? Ellos quieren hambrear a la gente".

"El Presidente no conoce a su país"

"Es una situación tremenda la que estamos viviendo. ¡Los escucho y están en una nube de pedos! El Presidente utiliza su embestidura para viajar por el mundo, cuando no conoce las provincias argentinas o no camina por los barrios. No conoce a su país, no conoce la realidad y dejó acá una banda de sinvergüenzas", describió Juan Grabois acerca de los viajes habituales que emprende el mandatario.