José Mayans y la interna en el PJ: "Es normal en un sistema democrático"

Al ser consultado sobre su relación con Quintela, el senador formoseño advirtió: "Yo hablo con todos los gobernadores: con (Axel) Kicillof, con (Sergio) Ziliotto, con Gildo (Insfrán). Con Quintela somos amigos, es un excelente compañero".

Mayans, sin embargo, dijo que no está de acuerdo con la denuncia de proscripción por parte del riojano: "en eso no coincidimos".

"El Congreso Nacional Justicialista es la máxima autoridad del partido en materia legislativa. La junta electoral fue aprobada por unanimidad por el Congreso. Hubo problemas con el tema de la lista, no tenía la composición que requería en cuanto a los sectores. Cristina pidió que no se impugne la lista, pero el tema de los avales ya no depende de Cristina, depende de la junta electoral", explicó Mayans.

Por último, consideró que es "un disparate total" la afirmación de Jorge Yoma, apoderado de la lista de Quintela, quien afirmó que "no hay la más mínima garantía de un proceso democrático" en las elecciones internas del PJ.