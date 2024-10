Interna en el PJ: Axel Kicillof no apoyó el reclamo de Ricardo Quintela ante la Justicia

En tanto, también confirmaron que Kicillof se contactó con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y afirmaron que el gobernante pidió que no se produzcan conflictos internos: "Nada de internas, nada de quilombos. Si me buscan para una disputa con el único que me quiero pelear se llama Javier Milei. Nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera".

Ricardo Quintela El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

La postura del gobernador bonaerense se dio a conocer luego de que Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, apoderados de la lista "Federales, un grito de corazón", que encabeza Quintela, apelaran este lunes ante la Justicia el rechazo de la Junta Electoral del PJ a su candidatura por supuestos incumplimientos en la presentación de los avales.

Ahora, la decisión con respecto a las elecciones quedará en manos de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini.

Según indicaron en el documento presentado el lunes, los apoderados de la lista de Quintela buscan que se revoque la Resolución de la Junta Electoral por ser "manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales".

Ante esa situación , solicitaron:

Se tenga por presentado, en la calidad jurídica invocada como parte y con domicilio legal y electrónico constituido, teniendo en cuenta los plazos de orden público del cronograma electoral vigente.

Se tenga por planteado en legal tiempo y forma y bien interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de Junta N°6 de fecha 24 de octubre de 2024, de la que se notificara en pagina web oficial en la misma fecha a horas 19, que rechazó de oficialización de la lista "Federales, un grito de corazón" reseñadas en el Objeto de este escrito, disponiendo se eleve la misma;

Haga a lugar a la medida cautelar peticionada, y en su caso, a la Instrucción Suplementaria.

Se tenga por fundado y se haga lugar a este recurso de apelación revocando la Resolución que se impugna oficializándose la lista " Federales, un grito de corazón" en todas sus partes;

Por mantenida la Reserva de Caso Federal.

PJ APELACION.docx

El rechazo de la Junta Electoral del PJ a la lista de Ricardo Quintela

La Junta Electoral del Partido Justicialista decidió el domingo rechazar la lista presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para conducir el partido por no cumplir los requisitos necesarios para participar de las elecciones.

El viernes pasado la Junta Electoral oficializó la lista de la expresidenta Cristina Kirchner pero indicó que a la de Quintela le faltaban 13.916 avales para cumplir con los requerimientos. Ante esa situación le otorgaron al riojano un plazo de 24 horas para “realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados”.

El gobernador decidió no presentar los avales y en su lugar presentó un escrito para recusar a la Junta Electoral y pidió que se revoque la resolución por la que le solicitaban regularizar la presentación.

Ambos pedidos fueron rechazados por la Junta, compuesta por 15 miembros de diferentes sectores del peronismo. En su lugar, volvieron a otorgarle 24 horas más al gobernador para presentar los avales.

Quitenla expresó que no tenía intenciones de presentar los avales por lo que podría recurrir ante la Justicia Electoral, a cargo de María Romilda Servini.

Si la jueza convalida la decisión de la Junta Electoral del PJ, la lista de Quintela no podrá participar de las elecciones y quedará únicamente la lista encabezada por Cristina Kirchner.