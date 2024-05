José Mayans: el blanqueo de capitales de la Ley Bases "abre las puertas al narcotráfico"

"Si Milei quiere reformar o modificar leyes o derogarlas, tiene que hacer la propuesta como corresponde, pero no en un paquete de 300 leyes donde hace una ensalada rusa", expresó el senador de Unión por la Patria.

"Gracias a Dios que hay gente consciente de lo que está haciendo, ¿O está bien que le abramos las puertas al narcotráfico con el blanqueo de capitales?", sostuvo Mayans, presidente del bloque Frente Nacional y Popular.

Para Mayans, si Milei "quiere reformar o modificar leyes o derogarlas, tiene que hacer la propuesta como corresponde", pero "no en un paquete de 300 leyes" donde, en su criterio, "hace una ensalada rusa".

El debate en torno en el Senado continuará el próximo martes con discusión del paquete fiscal en la comisión de Presupuesto y Hacienda. La semana pasada concluyó la ronda de expositores en el plenarios de comisiones que trató la ley de Bases.

La chicana de Mayans contra Milei por el Pacto de Mayo: "Que festeje con su perro si quiere"

En otro pasaje de la entrevista, Mayans ronizó en torno al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei, que estaba previsto para el próximo sábado, en Córdoba: "Que festeje con su perro si quiere".

"Que festeje con su perro si quiere, con su canasta a 1000 dólares y las jubilaciones a 160, y la energía que no se puede pagar a un millón de pesos. ¿Eso es racional y nosotros tenemos que decirle a todo que sí?", lanzó Mayans.