José Luis Gioja le pidió a los sanjuaninos que concurran a las urnas: "Expresen su enojo votando"

Votó Uñac: "Estoy suspendido, hay que ver si me sacan del campeonato"

"Le pido a la gente que venga a votar. Si no quieren venir a votar es porque están enojados por algo, pero nosotros le decimos que expresen su enojo votando", dijo Gioja vestido con su característica campera roja minutos previos a votar en la escuela Cecilio Avila.

Luego, el diputado se refirió a la decisión de la Corte de postergar la votación en la categoría gobernador. "Es una situación nunca vista en la historia de la democracia Argentina. Han guillotinado el voto", señaló.

Días atrás, Gioja, que compite con Sergio Uñac en la interna del peronismo, había señalado que la nueva candidatura del gobernador no respetaba la alternancia reglamentada.

“Sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas, se lo dijeron abogados, él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplificara las cosas, que tuviera un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó”, dijo el exgobernador en un video que compartió luego de que se conociera la decisión de los jueces del tribunal supremo.