20 de octubre de 2026 Inicio
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Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

La sesión especial, que fue convocada fue convocada para este miércoles a las 12 tras el intento fallido de la oposición de la semana pasada, incluye temas que el oficialismo incorporó para lograr quorum y tratar de imponer su dictamen de mayoría. Se prevé un debate extenso que, según fuentes parlamentarias, podría extenderse hasta 24 horas.

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El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

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La Cámara de Diputados debatirá este miércoles 21 de octubre, en sesión especial, un extenso temario que incluye proyectos sobre discapacidad, morosidad y propiedad privada -donde se buscará restituir la Ley de Tierras- en una jornada que se podría extender hasta la madrugada del jueves o incluso, según fuentes parlamentarias, durar hasta 24 horas.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la Cámara de Diputados.
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La reunión está convocada a partir de las 12, impulsada por el oficialismo con acuerdo de los bloques dialoguistas, que darían el quorum para tratar temas como las expropiaciones y régimen de tierras, la regulación del endeudamiento familiar, la atención de la discapacidad, la trazabilidad de medicamentos de riesgo y el incremento de penas por actos de vandalismo en zonas rurales, según la convocatoria formal.

La inviolabilidad de la propiedad privada es el tema que encabeza el orden del día, tras su paso por el Senado. Modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, y a su vez ratifica los lineamientos vigentes en la Ley de Tierras.

En cuanto a la trazabilidad de medicamentos, el proyecto busca controlar y fiscalizar de manera estricta la cadena de suministro de sustancias críticas como el fentanilo. También, la Cámara baja tratará el vandalismo rural con la idea de endurecer las sanciones penales para los delitos de daños contra explotaciones agrícolas, maquinaria y producción primaria.

Posiciones enfrentadas en discapacidad

En cuanto al tratamiento de la discapacidad y el endeudamiento familiar, es donde el Gobierno y la oposición tienen posturas encontradas. En el primer tema, la propuesta oficialista (LLA, Argentina Federal y MID) otorga carácter permanente de orden público al esquema de beneficios de la Ley 27.793, retirándole la condición de emergencia o transitoriedad. También unifica regulaciones normativas sin establecer prórrogas temporales.

Por su parte, la oposición (Unión por la Patria y otros bloques) impulsa la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Los legisladores opositores sostienen que esta figura legal garantiza celeridad judicial para resolver más de 300.000 solicitudes de pensión pendientes y exige la cancelación de saldos adeudados a prestadores del sector.

Marcha por la ley de Emergencia en Discapacidad.

Marcha por la ley de Emergencia en Discapacidad.

Morosidad y créditos familiares

El dictamen de mayoría que llevará el oficialismo (La Libertad Avanza, PRO y UCR) a Diputados se basa en el derecho a la información transparente para los usuarios financieros y en medidas preventivas de endeudamiento, sin aplicar topes a las tasas de interés ni establecer planes de refinanciación obligatorios para los bancos.

Por otra parte, el dictamen de minoría (Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica) declara la emergencia financiera por 180 días. Los legisladores opositores proponen un régimen de reestructuración de deudas en un mínimo de 12 cuotas para morosos de más de 60 días (con topes equivalentes a dos Canastas Básicas Totales) y fija un límite de cuota que no supere el 30% de los ingresos del deudor.

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