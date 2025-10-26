26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Taiana votó y expresó optimismo por la concurrencia: "Esperamos buena participación"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria se mostró optimista respecto a las elecciones provinciales y emitió su voto en una escuela de Vicente López. “Tenemos un esquema bastante aceitado”, indicó.

Por

Jorge Taiana ya votó en Vicente López.

Redes sociales

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, ya emitió su voto a en Vicente López y se mostró esperanzado con la concurrencia para las elecciones nacionales, a diferencia de las provinciales. “Esperamos una buena participación”, expresó.

Te puede interesar:

Recalde anticipó que se reunirá con Cristina tras el cierre de los comicios

Al llegar, opinó sobre la Boleta Única de Papel y aseguró que “hubo que explicar mucho porque es un sistema distinto y crea ciertas dificultades, pero creemos que con las explicaciones que hemos dado porque el gobierno no hizo las suficientes, la gente pueda votar lo que quiera, sin problemas”.

Al salir, contó: “Funcionó la lapicera. Pude escribir y pude doblar la boleta”. Luego opinó: “Va a crecer la participación porque las elecciones nacionales tienen mayor participación que las meramente provinciales, es lo que ha pasado siempre. Si bien, las medio término tienen menos votos, esperamos una buena participación”.

En medio de rumores sobre una visita a la casa de Cristina Kirchner en San José 1111, contó su día: “A la tarde me voy a La Plata. Voy a estar en mi casa hasta después de almorzar, seguramente pasaré por lo de mi suegra, en general los domingos se come pastas porque asado no va a hacer. Algo liviano”.

A las 21 va a haber algunos resultados importantes. Una cosa son los resultados oficiales y otra es lo que uno va a obteniendo de los compañeros. Tenemos un sistema bastante aceitado que se mostró eficiente el 7 de septiembre y se va a repetir”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La Cámara Electoral resolvió que los resultados de las elecciones legislativas se publicarán por distrito

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional. 

La foto de "triunfalismo" que busca crear el Gobierno para las elecciones del domingo

Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Día de la Lealtad: con distintos actos, el peronismo busca mostrarse en sintonía de cara a octubre

La participación es uno de los datos clave de esta elección legislativa.

Elecciones legislativas 2025: hasta las 11 de la mañana votó el 17% del padrón

play

Votó Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

Rating Cero

Las Elecciones 2025 dejaron muchos memes en internet.

Los mejores memes de las Elecciones 2025 en redes sociales

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

El año 2020 fue uno muy complicado. La pandemia afectó a todos los ámbitos y el cine fue uno de ellos. Hace cinco años se estrenó una película de Marvel de la que nadie se acuerda ya. Los Nuevos Mutantes (2020), dirigida por Josh Boone.

La protagonizan Anya Taylor-Joy y Maisie Williams, pero fue un fracaso en Marvel y nadie la recuerda: qué película es

Ahora llegó a la gran N roja, El elixir de la inmortalidad, la película que es tendencia en este momento, una producción de Indonesia de 2025. Se trata thriller de terror y suspenso.
play

De qué se trata El elixir de la inmortalidad, la película de zombies que es de lo más visto de Netflix

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix
play

De qué se trata Un fantasma en la batalla, la película de acción española que sorprende en Netflix

El Chino Darín brilla en una de las películas españolas más vistas del año en Netflix.
play

La película española que está en Netflix y la rompe en el mundo: actúa el Chino Darín

últimas noticias

La participación es uno de los datos clave de esta elección legislativa.

Elecciones legislativas 2025: hasta las 11 de la mañana votó el 17% del padrón

Hace 6 minutos

Votó Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

Hace 12 minutos
Si estabas pensando en renovar tu look, hoy es el momento perfecto para cortarte el pelo

¿Por qué hoy es el mejor día para cortarse el pelo? Luna en Cuarto Creciente y Sagitario

Hace 18 minutos
Conocé los montos actuales de las Inversiones en plazo fijo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 7.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 26 minutos
La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Hace 27 minutos