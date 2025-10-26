Jorge Taiana votó y expresó optimismo por la concurrencia: "Esperamos buena participación" El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria se mostró optimista respecto a las elecciones provinciales y emitió su voto en una escuela de Vicente López. “Tenemos un esquema bastante aceitado”, indicó. Por







Jorge Taiana ya votó en Vicente López. Redes sociales

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, ya emitió su voto a en Vicente López y se mostró esperanzado con la concurrencia para las elecciones nacionales, a diferencia de las provinciales. “Esperamos una buena participación”, expresó.

Al llegar, opinó sobre la Boleta Única de Papel y aseguró que “hubo que explicar mucho porque es un sistema distinto y crea ciertas dificultades, pero creemos que con las explicaciones que hemos dado porque el gobierno no hizo las suficientes, la gente pueda votar lo que quiera, sin problemas”.

Al salir, contó: “Funcionó la lapicera. Pude escribir y pude doblar la boleta”. Luego opinó: “Va a crecer la participación porque las elecciones nacionales tienen mayor participación que las meramente provinciales, es lo que ha pasado siempre. Si bien, las medio término tienen menos votos, esperamos una buena participación”.

En medio de rumores sobre una visita a la casa de Cristina Kirchner en San José 1111, contó su día: “A la tarde me voy a La Plata. Voy a estar en mi casa hasta después de almorzar, seguramente pasaré por lo de mi suegra, en general los domingos se come pastas porque asado no va a hacer. Algo liviano”.

“A las 21 va a haber algunos resultados importantes. Una cosa son los resultados oficiales y otra es lo que uno va a obteniendo de los compañeros. Tenemos un sistema bastante aceitado que se mostró eficiente el 7 de septiembre y se va a repetir”, concluyó.