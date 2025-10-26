Mariano Recalde anticipó que se reunirá con Cristina Kirchner tras el cierre de los comicios El candidato a senador por Fuerza Patria emitió su voto en una escuela del barrio porteño de Barracas. "Cuando termine la jornada, vamos a ir a San José 1111", señaló. Por







Votó Mariano Recalde: "Vamos a ir a San José 1111".

El candidato a senador por Fuerza Patria, Mariano Recalde, votó en una escuela del barrio porteño de Barracas y anticipó que se reunirá con Cristina Kirchner tras el cierre de los comicios.

“Iré a San José 1111 por la noche, después de seguir los resultados con todos los compañeros”, confirmó ante la prensa a la salida de la escuela.

El candidato legislativo invitó a los electores a acercarse a votar: “Es un día para expresarse, es un día espléndido”. Y completó: “Vengan a votar, con ganas y entusiasmo. Y si tienen bronca, vengan a votar con bronca también”.

El representante de Fuerza Patria criticó la modalidad de boleta única ya pensando en el recuento de votos porque “no sabemos si será más fácil contar los votos, contaremos al final todo y nos daremos cuenta. Es un sistema nuevo”.

Además, opinó que le faltó hacer más campaña para amigar a los electores con esta nueva iniciativa: “Hasta que la gente se acostumbre habrá fallas, nos hubiera gustado mantener un sistema que no tenga fallas, es seguro que acá va a haber. Probablemente mucha gente vote mal o vote la segunda categoría y quede en blanco”. Por eso, enfatizó: “Marcando una cruz o tilde en cada una de las categorías, si se equivocan pueden pedir que cambien la boleta”.