Jorge Taiana aseguró que la suba de aranceles de Estados Unidos traerá una fuerte recesión y más inflación

"Dentro del agotamiento de la globalización, la apertura económica y las expansión de las transnacionales, lo que tenemos ahora es un intento muy fuerte de Trump, presidente del país más importante y poderoso del mundo, de pegar una sacudida en el tablero y frenar lo que ve todo el mundo que es el comienzo del declive del imperio norteamericano", expresó el exfuncionario de los gobiernos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.

Para Taiana, el imperio de los Estados Unidos comenzó a declinar hace tiempo, aunque advirtió que los declives pueden ser largos e incluso durar décadas, situación que provoca una fuerte incertidumbre de cara al futuro. "Lo que se le ha ocurrido a Trump es romper con ese modelo de apertura y globalización, terminar con el fomento al libre comercio y hacer una apuesta muy dura a subir los aranceles, volverse proteccionista y ver qué pasa con el resto del mundo", indicó.

El excanciller señaló que la maniobra de Trump no incluyó distinciones entre "enemigos y enemigos", sino que lo que se aplicó fue un coeficiente basado en el déficit comercial que tiene Estados Unidos con cada país. En ese sentido, los más castigados fueron China, los países del sudeste asiático, Europa, México y Canadá. Luego los 140 países, entre los que está incluidos Argentina, a los que se le aplicó un incremento de aranceles del 10%. "El trato especial que esperaba el presidente Javier Milei no se ha visto reflejado. Las consecuencias son un lío bárbaro", manifestó.

Taiana, en base al análisis de distintos especialistas en macroeconómica del mundo, aseveró que el daño provocado por el anuncio de Trump en el mundo financiero y en las acciones "ya es peor que el de la pandemia" y alertó que puede ser peor que la crisis del 2008 y la severa recesión económica global que comenzó con el desplome de la Bolsa de Nueva York en 1929.

En cuanto a las reacciones y respuestas de los demás países, que oscilan entre intentar negociar para mejorar las condiciones o responder con la misma fuerza, el exministro de Defensa explicó que lo que hizo el gobierno de Trump es la tesis de la diplomacia transaccional, que en otras palabras lo que hizo fue "patear el tablero, mostrarse como una bestia y luego desde una posición de fuerzas esperar que los demás países caigan rendidos a sus pies para forzar una negociación".

Pero esta situación no se dio con China, principal competencia económica de los Estados Unidos, que se venía preparando para resistir la ofensiva y respondió recíprocamente subiendo los aranceles del 34% Esto no ha sido así con el más preparado que es China porque evidentemente ya se habían preparado para esta situación y dio respuesta con 34% de aranceles. Pero además el "gigante asiático" mantuvo encuentros con Japón y Corea del Sur, dos países con los que en general siempre ha tenido una mala relación, para intensificar el comercio intrarregional en los próximos cinco años.

"El problema es que lo que va a venir en Estados Unidos y en el mundo es una recesión con inflación. Ese es el peor de los mundos. Nadie sabe exactamente la gravedad que va a tener todo lo que estamos viviendo. No se sabe qué va a pasar mañana. ¿Va a seguir la destrucción de las bolsas y el mundo financiero? Las grandes tecnológicas han perdido el 20% de su valor en 4 días. ¿Esa situación va a seguir en los próximos días o ya encontró el piso y se acabó? No se sabe, va a depender de la reacción de Europa que siempre ha sido un socio de los Estados Unidos pero acá se han visto muy perjudicados", remarcó Taiana.

"Se ha levantado la famosa caja de pandora. En mundo financiero se dice que va a salir mal esta jugada. Va a salir como la mona. Va a haber una fuerte recesión, inflación, pérdida del valor del dólar. Hay que ver que van a hacer los distintos países para atenuar los efectos. Nosotros vamos a sufrir", profundizó el exfuncionario al recordar que empresas como la metalúrgica Aluar exporta un 40% de su producción a Estados Unidos y fueron perjudicados con aranceles del 25% de exportaciones.

milei trump redimensionada

Cómo perjudica la suba de aranceles a la Argentina

En otro pasaje de la entrevista, Taiana apuntó contra Milei por festejar en su discurso en American Patriots, la decisión de Trump de subir los aranceles. "Coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve.(…) La decisión de la República Argentina de avanzar con un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, donde los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado", expresó el presidente libertario el jueves pasado desde Mar-a-Lago.

"El señor parece que había tomado una sustancia sino no se explican esas afirmaciones que tienen muy poco que ver con la realidad. Lo que está anunciando es prácticamente la destrucción de la industria nacional por completo, algo que ya viene sucediendo por partes con sus políticas. También está anunciando la destrucción de buena parte del tejido comercial de la Argentina. Es un disparate lo que dijo como todo su viaje a Miami", criticó el exministro.

Taiana alteró que la decisión de Trump provocó y provocará una caída del petróleo y materia prima, como el grano de soja, afectando fuertemente a la ya golpeada economía nacional. Además respondió a la presión que hizo días atrás Mauricio Claver-Carone, enviado especial de los Estados Unidos para América Latina, quien expresó que su país está dispuesto a ayudar a la Argentina siempre y cuando se rompan las relaciones con China.

"Pide que salgamos del swap con China. Argentina tiene 25 mil millones de dólares de reserva, de este total 18 son el swap con China. No podemos devolver ese dinero porque tenemos en negativo las reservas. Es una patoteada de Claver Carone que lo que hace es decirle al Gobierno que tiene que dar pasos de alejamiento con China. Sabe que es incumplible en lo inmediato pero piden que avancemos en ese sentido", explicó.

Ante esa situación, aseguró que "todo puede ponerse mucho más áspero para la Argentina" en el escenario internacional. "El board del FMI se reunió esta semana y aún no hubo acuerdo sobre el nuevo préstamo para la Argentina por la observación que hicieron varios países europeos. El asunto se pone más complicado porque los europeos, que están enojados con Estados Unidos porque Trump los está patoteando poniendo más aranceles, se preguntan por qué le van a hacer favores a Estados Unidos para ayudar a Argentina", puntualizó recordando que el Fondo necesita un 85% de los votos para tomar decisiones mientras que Estados Unidos solo cuentan con el 16,5.

En ese marco, Taiana también repudió las declaraciones de Milei en su discurso del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. "En todo ese discurso no mencionó la palabra Reino Unido, ni que existe una ocupación ilegal del territorio, ni mencionó la palabra integración territorial. Fue un discurso bajo, de cipayo, entreguista, desconocedor de toda la lucha de la soberanía, de las resoluciones de Naciones Unidas y lo que es peor en términos legales, de nuestra propia Constitución que dice que hay que recuperar las Malvinas. Es la única cosa obligada que tienen que hacer los representantes argentinos. Esforzarse en ese camino. Milei se baja de eso, merece una presentación judicial por traición a la patria. Eso sí lo estudia un buen jurista va a encontrar sustento".

Embed - Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por su discurso por Malvinas

Qué debería hacer Argentina para resistir a las medidas de Trump

Ante la consulta sobre qué debería hacer Argentina para resistir el cimbronazo que provocará la suba de aranceles, Taiana sostuvo que debería hacer todo lo contrario a lo que hizo la gestión libertaria. "Deberíamos incorporarnos a los Brics, cosa que no va a ser tan fácil porque ya nos invitaron y el Gobierno dijo que no. Deberíamos fortalecer las relaciones con todos los países, buscar acuerdos bilaterales y recuperar la integración regional. Recuperar el Mercosur. Es difícil, pero hay que hacer exactamente lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. No se si este hombre va a tener voluntad de enfrentar esto", opinó.

El rol del peronismo ante el nuevo escenario nacional e internacional

Por último, Taiana sostuvo que ante este escenario de incertidumbre nacional e internacional el peronismo debe estar más unido que nunca para ser volver a ser una alternativa de cara al futuro. "Yo he trabajado y sigo trabajando por la unidad. Va en contra de estar a la altura de la situación y las estrategias políticas la posibilidad de que no vayamos juntos en las elecciones. Creo que estamos ante una situación de poder recuperar parte de la credibilidad que perdimos frente a un sector de la población que no nos votó. Por alguna razón perdimos la elección. Creo que todos deben hacer un esfuerzo grande para encontrar un acuerdo. No es tan difícil. Tenemos que dejar de lado las peleas chiquitas porque tenemos una responsabilidad muy grande. A este Gobierno no le va a ir mal porque a nosotros nos parece, le está yendo mal y le va a ir peor ante este nuevo escenario mundial", completó.