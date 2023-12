Jorge Rial cruzó a Javier Milei: "Lo único que falta es que nos vengan a decir de qué manera hacer periodismo"

La Mesa de Enlace rechazó el aumento de retenciones que anunció Caputo: "No resistimos más presión"

En la misma línea, Rial le envió un mensaje directo al mandatario, que compartió varias publicaciones en la red social X que atacaron el testimonio de Juan Bautista, el taxista de 73 años que rompió en llanto ante la periodista Agustina Peñalva, en el móvil de C5N: "Espero que el presidente Milei, surgido, nacido y parido por los medios de comunicación, respete el útero que lo vio nacer que son los medios de comunicación".

Ante esta situación, el conductor explicó cómo se realizó la nota con el conductor de taxi: "El tachero empezó a hablar y de golpe se quiebra. Esto terminó siendo usado por el periodismo militante de Macri y Milei, que hablaron de extras y dijeron que pagamos actores. ¡Eso es degradar, cagarte en el dolor de la gente! Además, se tiran con un colega, sobre todo Jony Viale y Gasulla. ¡Si tienen tantos huevos, tirate con los poderosos! Muchos entraron en esta deuda que asumió el Estado. Prefieren meterse con un tachero o con una periodista".

El testimonio del taxista ante C5N

Tras las medidas económicas que tomó el Gobierno libertario de Javier Milei, en C5N se le dio lugar al testimonio de los ciudadanos para que cuenten cómo recibieron las determinaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien decidió devaluar el peso un 117%, entre otras cuestiones.

"Pensé que iba a venir, pero no de esta manera. ¡Esto es duro! Hay que trabajar como siempre, aunque lo que me preocupa es que mucha gente es honesta, padre de familia y que no pueda darle leche a sus hijos", aseguró entre lágrimas Juan Bautista, un taxista jubilado que tiene 73 años.

De inmediato, durante la charla con la conductora Luciana Rubinska y la periodista Agustina Peñalva, el conductor explicó que esta situación lo hace recordar a la crisis de diciembre de 2001: "Me acuerdo lo que había pasado. En 30 minutos estaba copada la Plaza de Mayo. Entonces, me di cuenta que muchos no tenían trabajo y para comer. ¡Tengo que estar llorando por los humildes! Yo tengo trabajo desde los 13 años, empecé lavando autos y ahora llevo 32 años en el taxi".