Jorge Rial le respondió a Patricia Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

El conductor de C5N cargó contra la ministra de Seguridad, que solicitó a la Justicia Federal que allanen su domicilio luego de difundir los audios de Karina Milei. "Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder", enfatizó.

Jorge Rial cargó contra Patricia Bullrich.

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, cargó contra Patricia Bullrich luego de que la ministra de Seguridad le pidiera a la Justicia Federal que allane su domicilio tras dar a conocer audios filtrados de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y alertó que "esto se está convirtiendo en un régimen totalitario".

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

En C5N, Rial diferenció su postura con respecto a la del Gobierno. "No descartamos material, no somos socios en la corrupción y no tenemos nada que ver con este Gobierno. No interferimos con la Justicia cuando allanan, no les robamos la plata a los discapacitados, no les pegamos a los jubilados ni a los chicos y no queremos cerrar el Garrahan. Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder", aseveró.

En tal sentido, alertó por el avasallamiento de la administración libertaria sobre la prensa: "Esto es raro y peligroso. Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario. Hay pocos países que se atrevieron a atropellar a la libertad de prensa y pedir allanamientos a medios y periodistas. No pedimos coimas ni tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque para ser eso, además de coimero, tenés que ser un hijo de puta".

"Estamos enfrentándonos al poder del Estado, que se demostró con lo que firmó el juez y esta presentación de la ministra que hace unos años, a un director de La Brújula, un medio de Bahía Blanca, le decía 'no entregues las fuentes'. Es la misma Bullrich que hizo esta denuncia gravísima. Solamente de la cabeza de esta mujer puede salir esta ensalada trasnochada", enfatizó en esta línea.

