Jorge Macri anunció la puesta en marcha del nuevo programa educativo Buenos Aires Aprende

“Los datos nos demuestran que el sistema no está funcionando. Necesitamos un golpe en la mesa que nos permita decir que tenemos un problema grave y difícil en algo tan querido como es la educación. Necesitamos un cambio de paradigma porque lo que transforma vidas no es la enseñanza sino el aprendizaje. Y nosotros estamos luchando por la libertad y por la capacidad de emprender y de desarrollarse. Vamos a cuidar todo lo que logramos pero vamos a ir por más.”, argumentó el jefe de Gobierno.

Acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, Macri detalló los últimos resultados de las pruebas Progresiones 2023 y Aprender 2022 en Lengua y Matemática: "Al entrar a la primaria, 4 de cada 10 chicos de primer grado no reconocen las letras. Y al terminar la secundaria, en Lengua, 3 de cada 10 estudiantes se encuentran en los niveles más bajos; mientras que en Matemática, 6 de cada 10 se encuentran en niveles bajos en el mismo año".

Jorge Macri - Buenos Aires aprende Ciudad de Buenos Aires

Es por ello que "necesitamos volver a la base, garantizar lo básico, que en tercer grado los chicos logren leer, escribir y expresarse, y que en quinto grado aprendan a realizar cálculos matemáticos básicos fundamentales para proyectarse en la vida, porque sin esas matemáticas, sin ese pensamiento lógico les va a costar mucho el paso a paso”.

En conferencia de prensa, Macri explicó: "Para nosotros el sistema educativo es uno solo, el público y privado. Estamos atrapados en una realidad muy compleja porque por un lado tenemos la presión de la inteligencia artificial, la digitalización, la robótica, la informática y por otro que los alumnos no tienen conocimientos básicos de lengua y matemáticas, y si yo no aprendo a leer, a escribir y a expresarme, no voy a poder pedir trabajo, o no voy a poder conectarme con el otro”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gcba/status/1795778233872351417&partner=&hide_thread=false [EN VIVO] El Jefe de Gobierno Jorge Macri anuncia cambios en los aprendizajes en las escuelas de la Ciudad https://t.co/Qglij8peOV — Buenos Aires Ciudad (@gcba) May 29, 2024

Cómo es el programa Buenos Aires Aprende

Es una política de planeamiento de la Ciudad sobre la base de la evidencia, que pone el foco en asignaturas como Lengua, Matemática y Educación Digital.

Está basada en tres ejes. El primero de ellos es el denominado “Aprendizajes fundacionales” y apunta a nuevas estrategias educativas en Lengua y Matemática. En ese sentido, comprende un acompañamiento focalizado en 500 escuelas públicas y privadas para 70.000 alumnos, así como una jornada extendida: reformula la propuesta para acompañar el aprendizaje.

El segundo es “Innovación” y se centra en cómo se enseña y cómo se aprende tanto en alumnos como docentes. Para ello, propone una planificación de la formación y carrera docente, así como un punto denominado “Ciudad bilingüe” (un plan de inglés por niveles en secundaria con evaluación y resultado) y nuevos formatos de enseñanza en el nivel secundario.

El tercer eje es el de “Competencias digitales”, orientado a una alfabetización digital de los estudiantes. Incluye un plan integral de educación digital, con actualización curricular.