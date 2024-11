Javier Milei viajó a Estados Unidos: buscará avanzar en un acuerdo de libre comercio y concretar un encuentro con Donald Trump

Sobre la relación entre ambos países indicó que fueron trabajando sobre un nuevo acuerdo con el FMI: "Está claro que el apoyo que va a tener EEUU en el Fondo va a ser mucho más abierto y claro", manifestó.

Javier Milei

“Creemos que en estas condiciones podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con EEUU, de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China", indicó.

En ese marco, también estará en la CPAC antes de su encuentro con Donald Trump. Luego viajará nuevamente a Argentina porque el sábado recibirá a Emmanuel Macrón de Francia, mientras que el 18 de noviembre participará en Río de Janeiro de la cumbre del G20 y el 20 estará en la Quinta de Olivos con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.

El vínculo con Estados Unidos tras la victoria de Trump

Por otra parte, el libertario confirmó que pudo comunicarse con Donald Trump, tras su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y afirmó que fue "una conversación muy agradable".

"Nosotros tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso para conmigo cuando fui electo presidente, tuvimos una conversación muy linda en ese momento. También tuvimos un pequeño cruce, que nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora de CPAC", recordó.

Sobre el último llamado que establecieron indicó que "duró 11 minutos", en los que "lo felicité por lo que ha logrado, le manifesté que el mundo hoy era mejor porque habían sido derrotados los wokes y que me sentía más acompañado". En esa línea, aseguró que se sintió "muy honrado" porque el republicano "me dijo que yo no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a América y a Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito".