Javier Milei propondrá armar una "Liga de Naciones" junto a Estados Unidos

Además, agregó: "Están viendo si en la alocución que le tocará a Milei, que será el único presidente que disertará junto a Trump, puede hablar de una suerte de 'Liga de Naciones', una unión de países centrado en tratados de libre comercio y en operaciones militares conjuntas".

La CPAC, la cumbre conservadora más grande del mundo, se celebrará entre este jueves y el próximo sábado en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde Donald Trump suele descansar en su mansión.

Cabe recordar, que en una edición anterior de la CPAC, el foro que reúne a las fuerzas más conservadoras de EEUU, Milei y Trump se conocieron y se saludaron de forma cordial. En aquel momento, ambos se expresaron buenos deseos en sus respectivos planes políticos y el líder libertario argentino reconoció su admiración por Trump.

El vínculo con Estados Unidos tras la victoria de Trump

Por otra parte, el libertario confirmó que pudo comunicarse con Donald Trump, tras su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y afirmó que fue "una conversación muy agradable".

"Nosotros tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso para conmigo cuando fui electo presidente, tuvimos una conversación muy linda en ese momento. También tuvimos un pequeño cruce, que nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora de CPAC", recordó.

Sobre el último llamado que establecieron indicó que "duró 11 minutos", en los que "lo felicité por lo que ha logrado, le manifesté que el mundo hoy era mejor porque habían sido derrotados los wokes y que me sentía más acompañado". En esa línea, aseguró que se sintió "muy honrado" porque el republicano "me dijo que yo no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a América y a Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito".