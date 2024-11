Javier Milei: "Los zurdos usan causas nobles para esconder sus curros"

El Presidente brindó un discurso en el marco del lanzamiento de la Fundación Faro, un nuevo think tank libertario. Celebró el fallo de Casación contra Cristina Kirchner, advirtió que "la Argentina se va para arriba en serio" y aseguró que su gobierno es "el mejor de la historia".

"Los zurdos usan causas nobles para esconder sus curros y cuando quieren ir por eso, dicen que están atacando la causa noble. Y vinimos a terminar con los curros, por eso están tan enojados. No se bancan que está saliendo bien y se les terminó la mentira y no vuelven más", pronosticó Milei durante un discurso que brindó en el marco del lanzamiento de la Fundación Faro, un nuevo think tank libertario.