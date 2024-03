Javier Milei vaticinó cuándo van a aumentar los sueldos y le ganarán a la inflación

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado se refirió a una de las cuestiones que más aquejan a los argentinos y comentó: “Los salarios van a subir cuando abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de la actividad económica”.

En la misma línea, el Presidente fue optimista y vaticinó que en ese momento los sueldos le ganarán “fuertemente” a la inflación”.

Luego de varias ruedas que reflejaron la caída del dólar, Milei incluso destacó que los sueldos se fortalecieron en la moneda extranjera.

El análisis de Martín Guzmán sobre el programa económico de Javier Milei: "Bajan el déficit sin tener en cuenta lo social"

El economista Martín Guzmán advirtió en C5N que el plan motosierra que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei no puede perdurar en el tiempo debido a que "el costo" lo paga la clase media, los jubilados y los trabajadores informales y generará graves inconvenientes sociales.

"Ocurre que la forma en que está bajando el déficit fiscal sin tener en cuenta lo social. El Gobierno no se puede sostener en el tiempo sin un nivel de conflictividad enorme. El costo lo está pagando la clase media, los jubilados y los trabajadores informales", explicó el exministro de Economía.

Durante la entrevista en Minuto Uno, Guzmán indicó el grado de sufrimiento que atraviesan los jubilados y pensionados: "La caída en las jubilaciones fue brutal, uno escucha a la canciller decir barbaridades y pareciera no haber tenido abuela. Con la formula vigente, los haberes deberían crecer, pero lo que quieren es cambiar la fórmula...".

El recorte que lleva adelante la gestión libertaria fue muy criticado por el ex titular del Palacio de Hacienda: "Son números que cada vez se parecen a la pandemia. En aquel momento, sin crédito, el Gobierno Nacional asistía a los trabajadores, a las provincias. Ahora no hay ningún tipo de asistencia. ¿Hay que bajar el déficit? Sí, hay que bajarlo, pero hay otra manera como lo veníamos haciendo en 2021, pero lamentablemente no pudimos continuar. Debe ser equitativo".

Me preocupa el enfoque de este Gobierno: le genera más daño al tejido social y productivo de la Argentina

Qué dijo Guzmán sobre la política contra la inflación

"No es la manera positiva de atacar la inflación. La razón por la cual los precios empiezan a moderar sus subas es porque las gente no puede pagar las cosas. Directamente es la caída de los salarios reales", expuso Guzmán acerca del proceso inflacionario que atraviesa el país y que se profundizó desde la asunción de Javier Milei.

En tal sentido, Guzmán remarcó en el estudio de C5N que "para bajar la inflación son clave dos cosas: acumular reservas en el Banco Central y que las cuentas fiscales se vayan ordenando. Yo estuvo abogando durante mi gestión para eso".