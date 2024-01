Javier Milei secundó a Luis Caputo: "Los daños que sufra la población están del lado del Congreso"

El ministro de Economía había asegurado que si no se aprobaba la Ley Ómnibus, iba a haber un ajuste mayor y el Presidente advirtió que "el déficit cero no se negocia". "O hacen las cosas bien o siguen haciendo fulbito para la tribuna mientras le arruinan la vida a la gente", expresó.

El presidente Javier Milei ratificó este domingo que "el déficit cero no es negociable" y, por lo tanto, "el ajuste será mayor" si no se aprueba la Ley Ómnibus. "Los daños que sufra la población, en profundidad y en tiempo, están del lado del Congreso", aseguró.

"Nosotros estamos satisfechos con los logros que hemos alcanzado en este mes. Recibimos un país al borde del estallido. La inflación venía viajando a un ritmo de 1% diario en la primera semana de diciembre; que se haya cerrado el primer mes con 25% es un logro realmente enorme", remarcó a radio Mitre.

El Presidente sostuvo que "en el plano macroeconómico se ha logrado poner un freno a esa dinámica explosiva", pero remarcó que "va a haber que seguir trabajando porque todavía queda mucho reacomodamiento de precios relativos y vamos a seguir padeciendo alta inflación durante unos meses".

Javier Milei Milei consideró un "logro enorme" el dato de inflación del 25,5% en diciembre.

Agregó que no hay "alternativa" a estas medidas ya que el modelo económico de los últimos 100 años "está agotado". "Si nosotros no cambiamos, el destino es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Ahora, corregir todos estos desequilibrios no es gratis", advirtió.

Milei se diferenció del gobierno de Mauricio Macri y afirmó que "esta vez es un esfuerzo que vale la pena. Es la primera vez que en un ajuste el que pierde es el sector público. El ajuste recae sobre la política y no sobre los ciudadanos de bien", subrayó.

"Si bien emprendemos un fuerte ajuste, estamos también teniendo en cuenta la contención social", afirmó, y puso como ejemplo las jubilaciones. "En términos reales, los jubilados pareciera que pierden medio punto del PBI. Ahora, con la fórmula actual los jubilados estarían perdiendo 2 puntos, y gracias a las medidas les estamos permitiendo recuperar un punto y medio", destacó.

También señaló que su Gobierno impulsó "un conjunto de reformas estructurales sobre dos pilares": el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, que comenzó a debatirse la semana pasada en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Milei advirtió que el ajuste "será mayor" en caso de que el proyecto no avance en el Congreso. "El déficit cero no es negociable, no importa qué pase alrededor. Si nosotros nos encontramos en un contexto más adverso, el ajuste que habría que hacer sería mayor", afirmó.

milei villarruel Milei le advirtió al Congreso que "el déficit cero no es negociable".

"Cuantas mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura. O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor o el mercado nos pasa factura", subrayó, e insistió en que "la austeridad no es negociable".

"Los daños que sufra la población, en profundidad y en tiempo, están del lado del Congreso en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna mientras le arruinan la vida a los argentinos, como han hecho los últimos 40 años, sin dudas", aseguró.

En cuanto a los subsidios al transporte y la energía, adelantó que se eliminarán totalmente "en tres años". "La cuestión no es cuánto va a costar. Hay una falta de comprensión de cómo funciona el sistema de precios y la consecuencia es la escasez. Si el Estado se mete ahí, lo único que genera es daño", consideró.

Milei también le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien anunció que impulsará un proyecto para que su provincia tenga moneda propia y así suplir la falta de recursos generada por los $9.300 millones que le adeuda el Estado nacional.

Javier Milei Milei aseguró que "esta vez el esfuerzo vale la pena". Télam

"El gobernador recibe lo que tiene que recibir, nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro", señaló el Presidente.

"Vos no vas a crear riqueza imprimiendo billetes. Parece que estamos dominados por simios que creen en los controles de precios, que creen que emitir no genera inflación, que la inflación es multicausal. Bueno, si usted aplica soluciones de simio, ¿qué quiere, resultados de Einstein? No, va a tener resultados de simio", concluyó.