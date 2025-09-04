Hacía 22 años que el Congreso no rechazaba un veto presidencial No es un hecho inédito, pero sí aislado. La última vez que el Parlamento desafió al Poder Ejecutivo tuvo lugar durante el mandato de Eduardo Duhalde. Por







El rechazo del Senado al veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad no fue un hecho inédito, pero sí aislado: de hecho, hacía 22 años no ocurría.

La última vez que el Congreso no desafiaba al Poder Ejecutivo había tenido lugar el 12 de marzo de 2003, cuando estaba al mando del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde.

La ley en cuestión fue la ley 25.715, que reducía los aranceles de importación del azúcar. Entonces el mandatario interino había decidido vetarla en forma total, pero el Parlamento decidió insistir.

Tras el rechazo de los dos tercios de ambas cámaras, la ley finalmente, quedó promulgada en los primeros días de abril de 2003.

En casi dos años de mandato, Javier Milei vetó seis leyes: