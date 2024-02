Javier Milei se reunió con la premier italiana, Giorgia Meloni

El jefe de Estado asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la canciller Diana Mondino, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Se trata del último de los encuentros oficiales de Milei en un lunes con la agenda cargada, jornada en la que además se entrevistó con el papa Francisco y con el presidente italiano, Sergio Mattarella.

La primera ministra italiana elogió a Milei y dijo que tiene "una personalidad fascinante"

La primera ministra italiana Giorgia Meloni había expresado a fines de enero que el presidente argentino, Javier Milei, "seguramente tiene una personalidad fascinante", y recordó que ella fue la primera líder europea en hablarle tras ganar en el balotaje de noviembre pasado.

Meloni, en declaraciones formuladas durante una entrevista para uno de los canales de la cadena televisiva Mediaset, tuvo entonces conceptos elogiosos para el Presidente y consideró que seguramente tiene una personalidad fascinante”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CandelaSolSilva/status/1749748819435327767&partner=&hide_thread=false Giorgia Meloni sobre Javier Milei "@JMilei debería estar en Roma a principios de febrero. Soy la primer líder de Europa con quien ha hablado. Tiene una personalidad fascinante".@GiorgiaMeloni @FratellidItalia pic.twitter.com/NPQTbsaD2l — Candela Sol (@CandelaSolSilva) January 23, 2024

En un pasaje distendido de la entrevista, el conductor del programa le preguntó si Milei le había manifestado "Meloni, afuera", refiriéndose a la expresión del presidente argentino cuando durante la campaña electoral aludía a cómo iba a organizar la administración pública tras un eventual triunfo, a lo cual la primer ministra italiana respondió entre risas: "No, a mí no me dicho 'afuera'".

Quién es Giorgia Meloni, la primera mujer al frente del gobierno italiano

Nacida en Roma el 15 de enero de 1977, Giorgia Meloni dio sus primeros pasos en la política a los 15 años, cuando se incorporó al Frente de la Juventud, una organización juvenil vinculada al extinto partido posfascista Movimiento Social Italiano (MSI), que había sido creado por seguidores y exmiembros del régimen de Benito Mussolini. Asumió como premier en octubre de 2022 y se convirtió en la primera mujer en el cargo.

Un ya conocido video la muestra a los 19 años diciendo que "Mussolini fue un buen político" y que "todo lo que hizo fue para Italia". Su primer cargo fue como concejala en la provincia de Roma, donde fue electa en 1998. Llegó a través de la Alianza Nacional (AN), heredero del MSI.

En 2006, fue elegida diputada y se convirtió en la vicepresidenta adjunta más joven de la Cámara. Además, comenzó a trabajar como periodista. Entre 2008 y 2011, en tanto, se desempeñó como ministra de Juventud del gobierno de Berlusconi.

Meloni La primera ministra quitó los subsidios al desempleo porque hubo personas que rechazaron las propuestas de trabajo. Redes Sociales

Al ganar su escaño en la cámara baja, dio una entrevista en la que expresó que tenía una "relación serena con el fascismo" y, en una suavización de su discurso, planteó que Mussolini "cometió varios errores, como las leyes raciales, la entrada en guerra y el autoritarismo".

El 2012 marca un hito en su vida, ya que fue cuando se unió a un grupo de disidentes de Alianza Nacional para fundar FdI, partido que preside desde 2014 y que lleva en su escudo la llama tricolor que simbolizaba al MSI.

El ascenso de su nuevo espacio fue meteórico: pasó de obtener solo el 4,35% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2018 al 26,06% en los comicios de este fin de semana.

Pese a cierta moderación de su discurso en torno a la pertenencia a la Unión Europea, ya que históricamente se había mostrado como euroescéptica y ahora ya no habla de que Italia salga de la comunidad, Meloni mantuvo su discurso radicalizado en temas como la inmigración y los derechos civiles.

Con su significativo lema "Dios, patria y familia", se sitúa en contra de la legalización del aborto, de la llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo y del matrimonio y de la adopción de parte de parejas del mismo género.